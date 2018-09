AYD Başkanı: Kiraları protesto ettiklerini üzülerek takip ettik

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, bazı markaların aldıkları karar doğrultusunda, İstanbul’da yer alan birkaç alışveriş merkezinde mağazalarını öğlen saatlerine kadar kapılarını kapatarak kurda yaşanan artış dolayısıyla kiraları protesto ettiklerini üzülerek takip ettiklerini bildirdi.

Belgü, “Türkiye'de bulunan tüm AVM’ler, sıkıntısı olan tüm perakendecilere ya indirim vererek ya da kuru sabitleyerek yaşanan sıkıntılı dönemde ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ve bunu AYD olarak tüm paydaşlarımıza tavsiye ediyoruz.” ifadesini kullandı.

ZOR BİR MÜCADELE

AYD’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belgü, Türkiye’nin bir kez daha zor bir siyasi ve ekonomik mücadele döneminden geçtiğini kaydetti. Belgü, böylesine sancılı günlerde başta hükümet olmak üzere pek çok sanayici, yatırımcı ve hatta halkın elini taşın altına koyarak bireysel kalkınmaya değil, toplumsal kalkınmaya, kurlardan yaşanan yükselmeyle ve enflasyonla mücadeleye katkı sağladığını gördüklerini aktararak, “Tüm Türkiye'nin milli birlik duygularıyla hareket etmesi gereken bu hassas süreçte, herkes üzerine düşen görevi yaparken, kimi kurum ve markaların durumdan vaziyet çıkararak enflasyonist harekete ve sendikal tavırlara girişmelerini son derece yanlış bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Bahsi geçen mağazaların yarım günlük protestosunu, sansasyon yaratmaktan öteye gitmeyecek bir zaman kaybı olarak değerlendiriyoruz.” yorumunu yaptı.

“Geçen hafta içerisinde üyeleriyle yaptığımız toplantıda da söylediğimiz gibi en doğru yol, ilgili bakanlıklarımızın riyasetinde, diyalog kurarak meselelere ortak çözüm aramaktan geçmektedir. Türkiye'de bulunan tüm AVM’ler, sıkıntısı olan tüm perakendecilere ya indirim vererek ya da kuru sabitleyerek yaşanan sıkıntılı dönemde ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ve bunu AYD olarak tüm paydaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Yaşanan bu beklenmedik dönemde yükü sadece AVM’lerin üstüne yıkmayarak, zararı hakkaniyetli şekilde her kesimin paylaşacağı bir özveriye her zaman hazırız. Aksi bir durumun, 15 milyar doların üstünde borcu olan bir sektörü zor duruma düşüreceği gibi bankalarımıza, ekonomimize, dolayısıyla ülkemize çok ağır ve büyük hasarlar vereceği kaçınılmazdır. 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli istihdamı temsil eden AYD üyeleri olarak, sektörümüz de istihdamı düşürmeden, devletimize ve ekonomimize zarar vermeden işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak adına devletimizle her zaman iş birliğinden yana olduğumuzu ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”

AA