Albayrak yabancı yatırımcılara seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak telekonferans ile yatırımcılarla görüştü. Albayrak burada yaptığı açıklamada, Halkbank'a ABD'den bir ceza gelmesini beklemediklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı, "Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı" diye konuştu. Albayrak IMF ile bir anlaşma yapılmayacağını söyledi. Konferans 45 dakika sürdü. Ortalama 4 bin civarında yabancı yatırımcı katıldı.

İşte Foreks’in aktarımına göre Albayrak’ın açıklamalarından satırbaşları: Yurt içindeki zorlukları anladık ve farkına vardık. Şu anda piyasadaki anomali ile başa çıkmaya çalışıyoruz. Bankacılık sektörümüz güçlü. Türkiye yüksek kaldıraçlı bir ülke değil. Enflasyonu düşürmek önceliğimiz olacak. Enflasyonu mümkün olan en kısa zamanda tek haneye indirmek istiyoruz.



İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara talimat verildi. Daha fazla mali sıkılaştırmayı sağlayacağız. Yatırım toplumunda destek görüyoruz. Türk ekonomisine güven devam edecek. Olumsuz şartlar yaşıyoruz ancak üstesinden geleceğiz. Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak. Güveni artırmak için her adımı atacağız. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. Piyasa yanlısı yaklaşımı derinden paylaşıyorum. Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı. IMF’ye başvurma planımız yok. Hükümet harcama kısıntıları yapacak. Gelir tarafında pozitif performans gözlemliyoruz. Enflasyon ile mücadele için para politikası yeterli değil. Halkbank’a ceza verilmesini beklemiyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız. Daha ılımlı büyüme oranı bekliyoruz. Birçok ülke ABD yaptırımlarıyla karşılaşıyor, koordinasyon içinde olmamız gerekli.