Bakan Pekcan açıkladı: ABD’ye karşı ilk davayı kazandık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açtığı davayı dün kazandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni programına katıldı.

Pekcan burada, Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı'ya ödülünü verirken demir-çelikte yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

“FAS’A KARŞI DA KAZANMIŞTIK”

Dünya Ticaret Örgütü'nde demir-çelik sektörüyle ilgili yoğun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan, “(ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergi) “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli'nde açılan davayı Türkiye dün kazandı, hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Pekcan, “Daha önce Fas'a karşı yine demir-çelikle alakalı bir davamız vardı onu da kazanmıştık. Profesyonel bir ekibimiz var. Harika işler yapmaya devam edeceğiz.” diye devam etti.

AA