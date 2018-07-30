Bedelli askerlik kredi oranları: Bedelli askerlik kredisi veren bankalar…

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. Bedelli askerlik tasarısının kabul edilmesiyle birlikte bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve bedelli askerlik kredi oranları merak edilmeye başladı. İşte bedelli askerlik kredi oranları ve bedelli askerlik kredisi veren bankalar...

Çok sayıda kişinin beklediği 2018 bedelli askerlik torba yasa ile yürürlüğe girdi. Bedellide yaş 25, süre 21 gün, fiyat ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bankalar ise ertelemeli, düşük faiz oranlarıyla çeşitli kredi imkanları sunuyor. Peki, bedelli askerlik kredi oranları nedir? Bedelli askerlik kredisi veren bankalar… Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

BEDELLİ ASKERLİK KREDİ ŞARTLARI

Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak da anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek de aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR VE KREDİ ORANLARI

BANKA KREDİ MİKTARI FAİZ ORANI VADE AYLIK ÖDEME

Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 24 ay vadeli kredi için ayda 838 TL ödemek gerekiyor. İşte Yapı Kredi’nin bedelli kredisi koşulları:

ING Bank’ın bedelli kredisi ise 3 ay ertelemeli olarak sunuluyor. Kredide yıllık faiz yüzde 20.88 48 ay vadede aylık 497 TL ödeniyor.

TEB’in bedelli kredisi yıllık faizi yüzde 27.81 48 ay vadede aylık 493 TL ödeniyor.





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