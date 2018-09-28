Benzin istasyonları ithal akaryakıtta ÖTV’nin zamanında karşılanmamasından şikayetçi

Geçen mayıs ayından bu yana petrol ve dolardan kaynaklı zamlar pompaya yansımaması kararı alınmıştı. Akaryakıt dağıtıcıları ve rafineriler ürünlerine kur zammını yansıtıyor. Benzin istasyonları ithal akaryakıtın ÖTV'sini devletin vaktinde karşılamamasından ve dağıtıcı firmaların günlük kurdan akaryakıta zam yapmasından şikayetçi. EPDK konuyla ilgili bir görüş vermedi. Vatandaş hala Eşel Mobil Sistemiyle akaryakıtını alıyor.

Vatandaş akaryakıtı benzinciden alsa da benzin ilk önce rafineride işleniyor, ardından akaryakıt dağıtıcılarına gönderiliyor sonrasında benzin istasyonundan otomobillerimizin depolarına ulaşıyor. Benzin fiyatı geçen kurban bayramından bu yana 6.90 TL. O günden bu güne pompaya yapılan zam ve indirimler bize yansımasa da akaryakıt istasyonlarına yansıyor. Yapılan her zam veya indirim sonrası hesaplar yeniden yapılıyor. İstasyonlar devletin ithal akaryakıtta ÖTV farkını gününde ödemediğini söyledi.

‘GÜNÜNDE DEĞİL GECİKMELİ’

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş akaryakıta zam geldiği zaman bazı dağıtıcı firmaların ithal akaryakıtta devletten ÖTV ödemelerini karşılamamasından şikayetçi. Aktaş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İthalatçı dağıtıcı firmalar günlük kur değişimine göre zamanında ÖTV düzenlemesi yapılmamasından dolayı, belirli günlerde diğer küçük ölçekli dağıtıcı firmalara yüksek fiyattan akaryakıt veriyorlar. Aslında gerçekte yansıtılan bu fiyat dünya piyasasına göre yüksek değil aynı. Ancak aradaki fark, eşel mobil sistem dolayısıyla olması gereken verginin, gününde değil de kısa süre de olsa gecikmeli olarak ÖTV düzenlemesi yapılmasından kaynaklanıyor. “diye konuştu. Aktaş fark ödemelerinin devlet tarafından kendilerine 1-3 gün içerisinde kendilerine yatırıldığını söyledi.

Yüksek fiyatlandırmanın vatandaşa yansımadığını söyleyen Aktaş, “Küçük ve orta ölçekli dağıtıcılar yüksek fiyattan aldığı için bayisine de aynı fiyat artışını yansıtıyor. Bayiler ise yüksek fiyattan aldıkları yakıttan dolayı fiyat farkını vatandaşa yansıtamıyorlar.” dedi.

‘YETKİLİ MAKAMLAR ÖTV’Yİ VAKTİNDE DÜZENLEMİYOR’

Karadeniz’de deposu olmayan bazı dağıtım firmaları pompa fiyatına neredeyse mal alıp bayilerine vermek zorunda kaldığını belirten Aktaş , “Yetkili makamlar ÖTV’yi vaktinde düzenlemediği için böyle oluyor. Eşel Mobil Sistemi kur değişimlerinde anında devreye girse böyle bir sıkıntı yaşanmayacak. Böyle bir durumda her halükarda zarar eden bayi… Bayiler yüksek fiyattan akaryakıt alıp kârsız bir şekilde satıyorlar. Konuyla ilgili bize gelen çok sayıda şikayet var.” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜK FİRMALAR SIKINTIDA’

Vatandaşa yansıması konusunda bir problem olmadığını belirten Başkan Aktaş, “Halka yansıması noktasında bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı ana bayilerle küçük firmalar arasındaki ticaretten kaynaklanıyor. Dağıtıcı firma akaryakıtı yüksek fiyattan aldığını iddia ediyor ve mecburen yüksek fiyattan sattığını söylüyor. Ancak bayiler aldıkları akaryakıtı yüksek fiyattan pompaya yansıtamıyor. ” dedi.

ÖTV düzenlemesinin devreye girmesi ile birlikte fiyatların tekrar düzenlediğini söyleyen Aktaş, “Dağıtıcı firmalar ÖTV düzenlemesi devreye girdiğinde bu zammı geri çekiyorlar. Örnek vermek gerekirse de geçtiğimiz günlerde 1 hafta ÖTV farkı karşılanmadı. Bu da demek oluyor ki bayiler 1 hafta yüksek fiyattan akaryakıt aldı. Bu vazifeyi üzerine alan kurumlar vaktinde uygulamayı devreye sokarlarsa bu sorun ortadan kalkar” dedi.

EPDK yetkililerine konuyla ilgili sorularımızı yönelttiğimizde her hangi bir açıklamaları olmadığını belirttiler.

TÜPRAŞ HARİCİ HİÇBİR FİRMA ÖTV DÜZENLEMESİNİ TAKMIYOR

Samsun’da akaryakıt bayii sahibi İbrahim Gör, “Devlet bunu ÖTV’den karşıladığını söylüyor. Ancak Samsun’da dağıcı firmalar akaryakıtı yurt dışından işlenmiş olarak ithal ettikleri ve bununda devletin uygulamış olduğu ÖTV’den karşılanmadığını söylüyorlar. Bize yüksek fiyattan akaryakıt veriyorlar. Sadece TÜPRAŞ harici hiçbir firma ÖTV uygulamasını takmıyor.” dedi.

DEVLET İTHAL AKARYAKITI ÖTV’DEN KARŞILAMIYOR

Sürekli dağıtım firmaları bize karşı 20 25 kuruş pahalıdan ithal motorin veriyor. Batman bize 165 kilometre yakınken biz gidip Kırıkkale’den Tüpraş’tan akaryakıt alıyoruz. Bu da bize büyük bir masraf. Dağıtıcı firmalar ekstradan fiyat veriyor. Bunun sebebi olarak ise devletin ithal akaryakıtın ÖTV’sini karşılamadığını söylüyor.

DAĞITICI FİRMANIN BAYİYE GÖNDERDİĞİ MAİL

Bir dağıtıcı firma bayiye attığı mail’de “Ürün fiyatı kur hareketleri kaynaklı gelişmeler dolayısıyla 06.09.2018 Perşem itibari ile mevcut anlaşma fiyatlarınıza ek 170TL/m3 ilave prim uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.