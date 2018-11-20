Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorinde beklenen fiyat indirimi gerçekleşti. Benzinin litresine 19 kuruş, motorinin litresine ise 22 kuruş indirim geldi. Benzinde yapılan indirim pompa fiyatlarına yansırken, motorine gelen indirim eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak.
Son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta kalan karşılanan ÖTV miktarları motorinde 5 kuruş, LPG’de ise 20 kuruş oldu. Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacak.
Benzinin litre fiyatı gelen bu indirimin ardından İstanbul’da 6,43 TL, Ankara’da 6,50 TL, İzmir’de ise 6,47 TL oldu.
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