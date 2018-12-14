Çaycuma Havaalanı’ndan sadece Almanya’ya uçuluyor

1999’da açılan, 2002’de kapatılan, 2007’de ise tekrar hizmete giren, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Zonguldak Çaycuma Havalimanı’ndan, sadece Almanya’ya (Düsseldorf) gidip gelinebiliyor. Yani Zonguldak'tan bir vatandaş uçakla İstanbul'a gitmek isterse ilk önce Almanya'ya oradan da İstanbul'a uçmak zorunda kalıyor. Bu durumda toplam uçuş mesafesi 4.246 kilometreye çıkıyor. Nasıl mı? İşte cevabı...

Almanya (Düsseldorf) ile Çaycuma Havaalanı arası uçakla ortalama 700 km/h hızla 3 saat 9 dakika sürüyor. İki bölge arası uçuş mesafesi 2210 km tutuyor. Düsseldorf ile İstanbul Atatürk Havaalanı arası uçakla 2 saat 54 dakika sürüyor. Burada da iki bölge arası 2036 km tutuyor. Yani Zonguldak’tan bir vatandaş uçakla İstanbul’a gitmek isterse toplam 4.246 km havada uçmak zorunda kalıyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Çaycuma'dan iç hat uçuşu yok, sadece Almanya'dan uçuşlar geliyor. Yani Zonguldak'tan İstanbul'a uçmak istiyorsanız önce Almanya'ya gidip sonra İstanbul'a gideceksiniz. Karayoluyla gidin, çok daha hızlı'' dedi.

‘ZONGULDAK HALKINI CEZALANDIRMAYIN’

TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan Yavuzyılmaz, 500 bin yolcu kapasiteli olan havaalanından yalnızca Almanya'ya uçulabildiğini söyleyerek, “Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını artık iç hat uçuşlarına açın” dedi ve şunları söyledi: “Havaalanı Zonguldak'a 55, Bartın'a 30, Karabük'e 90 kilometre uzaklıkta. Ayrıca demiryolu güzergahı üzerinde. Türkiye'nin ihracat merkezlerinden biri olması planlanan Filyos'a da 7 kilometre mesafede. Ama maalesef iç hat seferleri yapılmıyor, Almanya'dan uçuşlar geliyor. Tüm devlet erkanı, bürokrasi ve partiler adına talep ediyorum. ILS cihazı eksiği var, pistin uzayıp genişletilmesiyle ilgili bir konu var. Zonguldak halkını cezalandırmayın, bir an önce havaalanını uçuşlara açın.”