BİMER artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) olarak hizmet veriyor. Birçok şikayet ve öneriyi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi kısa adı ile CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER şikayet dilekçe örneği... Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Bakanlıklarla doğrudan iletişim kurabilmenin en kısa ve en hızlı yolu CİMER, vatandaşların şikayet, istek ve ihbarlarını yapabileceği bir başvuru platformudur. Peki, CİMER başvuru nasıl yapılır? CİMER şikayet dilekçe örneği ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

CİMER NEDİR?

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), her Türk vatandaşının Anayasal hakkı olan dilekçe ve başvuru hakkının daha etkin kullanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan birimdir. Vatandaşlar CİMER'e kamu kurum veya kuruluşları ile yaşamış oldukları bütün problemlerinden dolayı başvuruda bulunabilirler. Amaç, vatandaşların sorunlarının hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için iki farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için (https://www.cimer.gov.tr/) internet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan sayfadaki ad, soyad, anne kızlık soydı ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra 1500 karakterle istek ya da şikayetinizi yazmanız ve varsa dosya eklentsi de yapmanız istenir. Son olarak yapacağınız istek ya da şikayetin hangi bakanlığı doğrudan ilgilendirdiği sorulur. Bu adımı doğru tamamlamak başvurunuzun daha hızlı ilgili birime ulaşmasını sağlar. Örneğin; SGK ile ilgili bir şikayetiniz varsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmalısınız. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra mail adresinize başvurunuzla ilgili takip bilgileri gönderilir. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır. CİMER’e her gün yalnızca bir defa başvuru yapılmaktadır.

Bunun haricinde e-Devlet sistemi ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına, e-Devlet dışındaki başvuruların yanı sıra, posta, faks, e mail veya elden başvuru da yapılabilmektedir.

CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ

CİMER'e yazılacak olan şikayet ve talep dilekçelerinde, öncelikli olarak gereksiz detaylara girmeden istenilen talep veya şikayet açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. CİMER şikayet ve talep dilekçesinin anlaşılır olması, talep veya şikayetin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

CİMER şikayet ve talep dilekçelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında yazılan dilekçelerde bir talebin veya şikayetin olmamasıdır. İkinci olarak da yazılan şikayet veya talep dilekçelerinin imla kurallarına dikkat edilmeden okunaksız ve özensiz olarak yazılmasıdır. Bunlara mutlaka özen göstermeniz faydanıza olacaktır.

Dilekçe örneği;

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM

MERKEZİ MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe – ANKARA

BAŞVURAN : Ad, Soyad, adres ve iletişim bilgileri

TALEP KONUSU :

AÇIKLAMALAR :

1-…(Bu kısıma gerekli açıklamayı maddeler halinde yapabilirsiniz.)

2-…

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ilgili sorunun giderilmesi

saygılarımızla arz ve talep ederim. …/…/…

(Not: Açıklamalar ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.)