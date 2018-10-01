Doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler?

BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi. Yüzde 9 zammın enflasyona 0.13 puan doğrudan artırıcı etkisi olacak.

Reuters’a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ’ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

BOTAŞ, Ağustos ve Eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Doğalgazın enflasyon sepetinde yüzde 1.44 ağırlığı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre konut kullanımı için bugün doğalgaza yapılan yüzde 9 zammın enflasyona 0.13 puan doğrudan artırıcı etkisi olacak. Doğalgaz fiyatlarındaki artışın 0.13 puanlık etkinin yanı sıra dolaylı etkileri de olabiliyor.

Böylece Ağustos Eylül ve Ekim aylarında yapılan yüzde 9 zamlarla birlikte doğalgaz fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi 0.39 puan olacak.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

REUTERS

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