Reuters son dakika olarak duyurdu! Doğalgaza ikinci büyük zam!

Ağustos ve Eylül aylarında arttırılan doğalgaz fiyatları, 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir zam daha gördü. Reuters'ın duyurduğu habere göre; BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi.

Aslında yapılan zam yüzde 27’den fazla oluyor. Çünkü ikinci yüzde 9 zam zaten ilk seferde yüzde 9 zamlanan fiyata yapılıyor. Bu durum son gelen zam için de geçerli. Reuters’a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ’ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

En son doğalgaz fiyatlarına eylül ayında da konutlar için 9, sanayi için yüzde 14 zam gelmişti. Ağustos ayındaki zam oranları da konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 olarak gerçekleştirilmişti.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

REUTERS