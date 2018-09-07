Dolar /TL ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında son dönemde en kötü performansı gösteren TL pozitif tarafa geçerken, dolar/TL bu sabah 6.59 civarında, piyasalarda faiz artışı beklenen 13 Eylül'deki TCMB toplantısına odaklı seyir sürüyor.

ABD ile ilişkiler ve İdlib konusundaki gelişmelerin de izlendiği piyasada dolar endeksinin gerilemesiyle euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel euroya endeksli Doğu Avrupa ülke para birimleri ile birlikte TL de toparlanma eğilimine girdi. Güney Afrika ve Arjantin ekonomisine yönelik gelişmeler genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.



Bir bankacı, “TCMB'nin gelecek hafta faiz artışı yapacağı beklentisi dolar/TL'nin 6.70'in altında kalmasını sağlıyor bu çerçevede gevşeme eğilimine girdi. Dolar endeksindeki gerilemenin de yansımasında bahsedebiliriz. Öte yandan Brunson'ın savcısının görev yerinin değiştirilmesi çok bir anlam ifade etmese de olumlu haber arayışındaki piyasa tarafından izleniyor. Bu çerçevede yarınki Suriye zirvesi de yakından izleniyor. Zirveden Türkiye ve ABD lehine bir uzlaşı çıkması halinde belki iki ülke ilişkilerinde toparlanma olabilir.” dedi.