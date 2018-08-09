Dolar kuru hız kesmeden yükseliyor! Dolar ve euro ne kadar oldu? Yeni dolar rekoru kırıldı…

Dolar kuru gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor, piyasaları yakından ilgilendiren dolardaki son durum merak ediliyor. Türk heyetinin ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerden bir haber akışı olmaması nedeniyle dolar/TL güne 5.30'un üzerinde başladı. Dolar/TL daha sonra 5.48'i aşarak yeni rekorunu kırdı. Akşam saatlerinde tarihi zirvesini tazeleyen Dolar/TL kuru yükselişini sürdürerek 5,55 seviyesine ulaştı. Dolar kurundaki yükseliş devam ediyor... İki ay ileri vadeli işlemde dolar kuru 5.58'den fiyatlanıyor.

Dolar kuru görülmemiş bir hızla yükselmeye devam ederken, doları etkileyecek gelişmeler de merakla bekleniyor. Türkiye'den dokuz kişilik bir diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla Washington’da temaslarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, “Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor.” dedi.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmuyor.

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı kurda yeni zirvelerin muhtemel olduğunu dile getirdi. Nalbantlı, “ABD ile görüşmeden sonuç çıkmaması sonrası kurdaki yükseliş devam ediyor. Görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı. ABD ile ilişkiler tarafında olumlu bir gelişme olmaması durumunda kurda yeni zirveler oluşması muhtemel. Ekonomiye olan etkileri de borsa tarafında satış baskısının devamını getirebilir. Teknik formasyon olarak 5.52 ve 5.75 hedefli iki formasyon mevcut. Destek seviyeleri ise artık 5.38, 5.35 ve 5.30” diye konuştu.

‘DALGA BOYU YÜKSEK’

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “ABD ile görüşmeler konusunda net bir açıklama olmamasından kaynaklı kurda yukarı hareket devam ediyor. Piyasa net bir şey duymak istiyor, bir çözüm olmasa bile çözüm sürecine yönelik nasıl bir aksiyon alınacağını duymak ister o yüzden de kurda dalga boyu yüksek hareketler izliyoruz” dedi.

Özer borsanın da 50 günlük hareketli ortalama denk gelen 95,600 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini, bunda güçlü bilanço etkilerinin görüldüğünü söyleyerek, “BIST 100 95,600 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdükçe 97,500 ilk test edebileceğimiz nokta olur. Bu sabah ise negatif eğilimli yatay açılış bekliyoruz” dedi.

“KALICI OLMASI MUHTEMEL DEĞİL”

Societe Generale’den Phoenix Kalen, dün, mevcut durumun Rahip Brunson’un hakkında diplomatik anlaşmazlıkların yanı sıra daha temelde Türkiye’nin Rusya ile ilişkisi ve Suriye’deki farklı duruşlarına bağlı olarak daha büyük sorunlar ve Türkiye ekonomisindeki bozulmadan kaynakladığını söyleyerek, “Eğer diplomatik bir taviz olur ve Brunson hızlıca serbest bırakılırsa, Halkbank yaptırımları veya İran’a yaptırımların ihlaline yönelik cezalar konusunda da bir rahatlama yaratabilir” diyerek, “Bu Türk faizleri ve TL’de geçici bir sert ralliye neden olabilir ancak sadece TCMB’ye bir sonraki adımını planlama konusunda zaman kazandırır. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 20 bölgesine çıkması muhtemelken, TCMB, para politikasının ne kadar sıkılaşması gerektiği konusunda piyasanın oldukça gerisinde. Dolayısıyla eğer bir ralli görürsek bunun kalıcı ve sürdürülebilir olması muhtemel değil” demişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı’ndan üçer yetkili yer alıyor.

Türk heyet Sullivan ile yaptıkları görüşmeden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplamadılar.

KRİTİK SEVİYE 5,44

A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş doların tırmanışını sozcu.com.tr’ye yorumladı. Maviş, “ABD sonuçlarına net sonuç çıkmayacağına dair kaygılar ve küresel kaygılar doları hem içeride hem de dışarıda değer kazanmasına neden oluyor. Herhangi bir somut adım atılana kadar dolar/TL yükselmeye devam edecek. Türk temaslarına dair dış basında gerçekleştirilen olumsuz haber akışı ve netlik kazanmayan haberlerde doların değer kazanmasına bir sebep. Ayrıca dolar/TL’de kritik seviye 5 ,4480…. Bu seviyeyi aşarsa daha hızlı bir tırmanışa geçilebilir.”dedi.

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