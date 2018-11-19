Dolar/TL ne kadar oldu? (19.11.2018)

TL'de özellikle yaz aylarında çok sert değer kayıplarına neden olan Türkiye-ABD ilişkilerinde iyileşme sinyalleriyle geçen hafta 5.30'lu seviyelere gerileyen dolar/TL yeni haftaya 5.36 civarından başladı.

Yurtiçi ve yurtdışında veri gündeminin sakin olduğu bugün piyasada risk iştahının seyri izlenecek. Öte yandan doların seyri açısından bugün New York Fed Başkanı John Williams’ın yapacağı konuşma belirleyici olacak. Yatırımcılar Williams’ın ekonomik büyüme konusunda meslektaşlarına benzer endişeler ortaya koyup koymadığına bakıyor olacaklar.

Genel olarak sakin bir haftaya girildiğini söyleyen bir bankacı, “Geçen hafta Trump yönetiminin Gülen’i iade edebileceği haberleri TL’ye olumlu yansımıştı. Hafta sonunda Trump’ın konunun gündemde olmadığını söylemesiyle TL o iyimserliği biraz geri vermiş görünüyor ancak yine de olumsuz bir seyir gözlemiyoruz henüz. Piyasa genel olarak ‘ABD ile ilişkiler düzelecek’ tarafını fiyatlıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Gelinen düşük seviyeler itibariyle biraz kâr satışına paralel TL’de bir miktar değer kaybı görmemiz olası. Diğer taraftan Kasım ayında enflasyonun eksi çıkacağına dair beklentiler güçleniyor. Bu tahvil tarafına destek verebilir” dedi.

Geçen hafta Amerikan NBC televizyonunun bir haberinde Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen’i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığı belirtilmişti.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı Gülen’in Türkiye’ye iadesi için çalışma yürüttüğü iddiasını yalanladı.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL geçen hafta ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarının yanı sıra Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme sinyalleri ile 5.30’lu seviyelere gerilemişti.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Asya borsaları ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde tansiyonun düşeceğine yönelik ipuçlarının ardından temkinli şekilde yükselirken, Fed’in küresel ekonomi hakkında endişe belirtmesi doların güç kaybetmesine yol açtı.

ABD borsaları Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal ürünlere bundan sonra ek gümrük vergisi getirmeyeceğini açıklamasının ardından yükselişle kapandı. Trump’ın bu açıklaması Çin’in iki ülke arasında gerilime neden olan anlaşmazlığı gidermek amacıyla gönderdiği önlemleri içeren mektubunu izliyor.

Dolar, Fed yetkililerinin küresel ekonomik büyümenin görünümü konusunda temkinli açıklamalarda bulunmalarının ardından başlıca para birimleri karşısında sınırlı değer yitirdi.

Dolar yıl başından bu yana ABD’deki sağlam ekonomik büyüme, ücret artışlarının getirdiği enflasyon baskısı ve Fed’in düzenli faiz artırımları sayesinde güçlü kazandı. Fed’in tahminlerine göre gelecek ay bir, Haziran 2019’a kadar ise iki faiz artırımı daha yapılacak.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvil Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 16.56, valörde son işlemde yüzde 16.69 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta son işlemde yüzde 20.19 seviyesindeydi.

REUTERS