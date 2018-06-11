Ekonomide acil reform lazım

İYİ Parti organizasyonu olan “İYİ’ler Hareketi” önceki gün Batıkent’te seçim sohbeti düzenledi. Aralarında Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti milletvekili adayı Durmuş Yılmaz’ın da olduğu İYİ Parti adaylarının katıldığı toplantıya, “Millet İttifakı” çerçevesinde CHP Yenimahalle İlçe Teşkilatı temsilcileri de destek verdi. Durmuş Yılmaz, “IMF’nin kapısına dayandık. Acil köklü reform gerekli” dedi.

Toplantıda katılımcıların sorularını yanıtlayan Durmuş Yılmaz, 2001 krizinde IMF ile yapılan stand-by anlaşmalarının ülkenin birçok mal varlığının özelleştirilmesi ile sonuçlandığını savunarak, “Şu anda da Türkiye, IMF'nin kapısına birkaç adım mesafededir. Acilen önlem alınması gerekiyor. Mutlaka köklü bir reform ile yola devam edilmesi gerekir” diye konuştu.

MİLLİ TOHUMA GEÇECEĞİZ

“Tarımda hibrit tohum ile zehirlenen topraklarımıza karşı almayı düşündüğünüz önlemler nedir?” sorusuna ise İYİ Parti Adayı Tamer Kayaalp, şu yanıtı verdi: “Ben çocukken bize Türkiye'nin dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olduğu öğretildi. Şimdi ise tarımda neredeyse dışa bağımlı hale geldik. Pamuk, kuru fasulye, kırmızı mercimek gibi birçok önemli tarım ürünü ile canlı hayvan ve et ithal ediliyor. Bizim bu alanda yapacağımız ilk işimiz, milli tohum projesidir. Özellikle İsrail'den alınan hibrit tohumların ülkeye kesinlikle sokulmaması gerekir.”