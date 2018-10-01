Elektrik ve doğalgaza zam var, açıklama yok!

Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar hakkında ilgili kurumlardan vatandaşa tek bir açıklama gelmedi, bilgi verilmedi. Yapılan bu zamlarla doğalgaza ve elektriğe üçüncü kez zam geldi.

Türkiye yeni haftaya doğalgaz ve elektriğe gelen şok zam haberleriyle başladı. BOTAŞ doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptı. Elektriğe de yine bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam geldi.

KAMUYA AÇIKLAMA YAPILMADI

Gelen zamlar hakkında ise kamuya herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatandaş, bütçesinde önemli gider kalemlerinden olan doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında bilgilendirilmedi. Konu hakkında BOTAŞ yetkilileri ile konuşan sozcu.com.tr’ye ise ‘Fiyatlar internet sitesinde var. Oradan bakabilirsiniz’ açıklaması yapıldı.

Kamuyu doğrudan ilgilendiren böyle bir konu hakkında BOTAŞ ve EPDK’nın sessizliği tepkilere neden oldu.

DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ÜÇ DEFA ZAM

Doğalgaz fiyatlarına eylül ve ağustos aylarında da zam yapılmıştı. Bu zam doğalgaza gelen üçüncü yüzde 9’luk zam oldu. Ağustos ve Eylül ayında konutta elektrik fiyatlarına yüzde 9 zam yapılmıştı.