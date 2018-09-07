Fakir borca battı milyonerlerin serveti katlandı

Türkiye’deki milyonerlere 7 ayda 22 bin 152 kişi daha eklendi. Bu süreçte yurtiçi yerleşiklerin hesaplarında biriken her 100 liranın 63 lirası milyonerlerin cebine girdi.

Döviz kurunda yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 40.2'lik artış ülke ekonomisini yüksek enflasyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı (stagflasyon) bir krize sürüklüyor. Ekonomi finansal bir krize sürüklenirken, vatandaşı fakirleştiren kur şoku kimilerini de mutlu etti. Türkiye'nin milyonerleri servetlerine yılbaşından bu yana 140 milyar 776 milyon TL daha ekledi.

Böylece bankalarda 1 milyon TL ve üzeri serveti bulunan yurtiçi yerleşiklerin toplam serveti 976 milyar 397 milyon TL'ye çıktı. Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı da yılın ilk 7 ayında 2017'ye kıyasla 22 bin 152 artarak 149 bin 121'e ulaştı.

YARISI MİLYONERİN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mevduat raporuna göre temmuz ayı itibarıyla yurtiçinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 444 milyar 734 milyon lirası yerel para cinsi, 527 milyar 398 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 264 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtiçinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 547 bin lira olarak hesaplandı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam mevduatı 7 ayda yüzde 14 (221 milyar 591 milyon TL) artarak 1 trilyon 801 milyon TL'yi aştı. Türk Lirası, döviz hesapları ve kıymetli maden depo hesaplarından oluşan toplam mevduattaki artışın yüzde 63'ü 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip olan milyonerlerin kasasına girdi. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 54.2'si milyonerlere ait oldu.

YÜZDE 14 ARTTI

Bankadaki hesabında 50 bin TL ile 250 bin TL arasında parası olan 2 milyon 895 bin 534 mudinin banka hesaplarındaki mevduat tutarı yüzde 10 artarak 322 milyar 93 milyon TL'ye ulaştı. 250 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki tutarda mevduatı olan kişilere 7 ayda 76 bin 415 kişi daha katıldı ve 616 bin 707'ye çıktı. Bu kişilerin toplam mevduatları ise yılbaşından bu yana yüzde 14.4 artarak 295 milyar 707 milyon TL oldu.

Vatandaşın bankadaki mevduatı 661 TL

Banka hesabında 10 bin TL'ye kadar mevduatı olan mudi sayısı 5 milyon kişi artarak 87 milyon 186 bine çıkarken, hesaplarındaki para 7 ayda 3.8 milyar TL artarak 57 milyar 645 milyon TL'ye çıktı. Bu mudilerin kişi başına düşen mevduat tutarı ise 661 TL oldu. Yurtiçi yerleşiklerin toplam mevduatlarının sadece yüzde 3.2'si hesabında 10 bin TL'ye kadar tasarrufu olan 87 milyon mevduat sahibine ait oldu. 10 bin TL ile 50 bin TL arasında mevduata sahip mudi sayısına ise 346 bin 796 kişi daha eklendi ve 5 milyon 879 bin 468'e çıktı. Bu kişilerin bankalarda tuttuğu toplam mevduatları ise yaklaşık 10 milyar TL artarak 149 milyar 362 milyon TL'ye yükseldi.