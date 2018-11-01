Google çalışanlarından iş bırakma eylemi

Google çalışanları, şirketin kadın meslektaşlarına muamelesini protesto için bugün dünya genelinde iş bırakma eylemine gidiyor. Google, cinsel taciz iddiaları nedeniyle son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini duyurmuştu.

Google çalışanları bugün cinsel tacizler nedeniyle dünya çapında iş bırakma eylemi yapacak. Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini, dava açma haklarını engelleyebilecek “zorunlu hakemlik” uygulamasına son verilmesini talep ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Google CEO’su Sundar Pichai, personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi.

Pichai çalışanlara gönderdiği elektronik postada, “Bir çoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum. Toplumumuzda ve Google’da uzun bir zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım” dedi.

Geçen hafta, hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan üst düzey bir yöneticinin şirketten ayrılırken, 90 milyon dolar tazminat alması büyük öfkeye neden olmuştu.