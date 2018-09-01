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Halkbank’ta ucuza dolar satıldı

Dün akşam saatlerinde Halkbank'tan ucuza dolar ve euro satıldı. Bankada doların fiyatı 4 TL'nin altında, Euro'nun fiyatı ise 4.5 TL'nin altında gösteriyordu. Halkbank durumun sistemsel bir arızadan kaynaklandığını söyledi. Saat 23:30 sularında kurlar normale döndü.

Sozcu.com.tr
android-time 08:30 1 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Halkbank’ta ucuza dolar satıldı
Dün akşam saatlerinde Halkbank'tan ucuza dolar ve euro satıldı. Bankada doların fiyatı 4 TL'nin altında, Euro'nun fiyatı ise 4.5 TL'nin altında gösteriyordu. Halkbank durumun sistemsel bir arızadan kaynaklandığını söyledi. Saat 23:30 sularında kurlar normale döndü.

Kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 4 TL’nin altını, euro ise 4.5 TL’nin altını gösterdi. 23.32 itibari ile dolar kuru serbest piyasaya yakın seviyesine döndü.

Halkbank’ın internet sitesine akşam saatlerinde erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme sağlanamadı. İlerleyen saatlerde internet sitesi normale dönen bankanın döviz kuru bilgileri de güncellendi.  Banka yaşanan gelişmelerle ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yaptı.

Halkbank’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Bankanın döviz kuru bilgileri sabah saatlerinde normale döndü.

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Son güncelleme: android-time 09:1701.09.2018
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