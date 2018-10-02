İki vatandaş konkordato ilan etti

Ekonomik açıdan darboğaza giren vatandaşlarda artık teker teker şahıs konkordatosu ilan etmeye başladı. İlk kararlar Mersin Adliyesi ve Kuşadası'ndan geldi. Mersin'de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası'nda ise M.Ş. konkordato ilan etti. Vatandaş konkordato ilan edince mahkeme bir serbest mali müşaviri komiser olarak atıyor.

Vatandaşın konkordato ilan edeceği yönündeki değişiklik, hukuk camiasında tartışmaya neden olmuştu. Hukukçular, ortakları, kefilleri ve üçüncü kişileri korumaya alacak bu değişikliğin suistimal edilmesinden endişeliydi. İlk şahıs konkordatosu haberlerinden biri Mersin ve Kuşadası’ndan geldi.

Yasal düzenlemenin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başladı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat:10:00’da yapılacağı belirtildi.

Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’ 26/09/2018 tarihli kararına göre müteahhit M.Ş. isimli vatandaş 20 milyon TL’lik borcu için şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

ŞAHIS İÇİN ATANAN KOMİSER NE YAPACAK?

Şahıs konkordatosu için atanan komiserin vatandaşı sürekli denetleyeceğini belirten avukat Cenk Söbe, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Komiserin amacı adı gibi mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planı çıkarıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor v.s. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor. ” dedi.

‘DENGEYİ MAHKEME KURACAK’

Vatandaşın bu durumu suistimal etmesi konusunda ise Söbe, “Suistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek.” dedi.

BİLGİ VEREMEM

Mahkeme sürecini yöneten komiser Osman Nuri Oğuzbey konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye şu açıklamalarda bulundu; Mahmeke süreci devam ediyor. Benim bu konu hakkında bilgi vermem doğru olmaz. Onun için mahkeme süreci ile ilgili bilgi veremem.

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