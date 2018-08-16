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IMF: Türkiye finansal destek istemedi, durumu izliyoruz

IMF Sözcüsü Türkiye'nin kendilerinden yardım istemediğini ifade etti. Kurum adına konuşan fakat ismini vermeyen sözcü Türkiye'deki durumu yakından izlediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 07:30 16 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
IMF: Türkiye finansal destek istemedi, durumu izliyoruz
IMF Sözcüsü Türkiye'nin kendilerinden yardım istemediğini ifade etti. Kurum adına konuşan fakat ismini vermeyen sözcü Türkiye'deki durumu yakından izlediklerini söyledi.

Foreks’in Reuters’tan aktardığı habere göre; ismini vermeden konuşan bir IMF sözcüsü Türkiye’nin IMF’ten mali yardım isteme gibi bir talebi olmadığını söyledi.

Türkiye’nin piyasalarda oynaklığın yaşandığı bir dönemde istikrarı desteklemek ve dengesizlikleri azaltmak için güçlü  ekonomik politikalar ortaya koyması gerektiğini bildirdi.

Sözcü, Türk yetkililerin IMF’ten finansal destek talep etmeyi  düşündüklerine dair bir işaret olmadığını belirtirken, durumu yakından izlemekte olduklarını ifade etti.

IMF Sözcüsü, “Son piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin  bir taraftan merkez bankasının fiyat istikrarını koruma görevini yerine  getirmesinde tam operasyonel bağımsızlığını sağlarken, diğer taraftan  makroekonomik istikrarı destekleyecek ve dengesizlikleri azaltacak güçlü  ekonomik politikalara bağlılığı ispatlaması gerekecek.

Türk yetkililerden,  IMF’ten bir finansal destek talebinde bulunacaklarına dair işaret almadık” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 08:0116.08.2018
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