İşten ayrılanlar kaç gün sağlıktan (SGK) yararlanabilir? Eş ve çocuğun sağlıktan yararlanma şartları…

SGK, 5510 sayılı kanun ile sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişilerin hangi koşulları sağlaması gerektiğini belirtmiştir. İşten ayrılanlarda SGK tarafından belirtilen sürelerce sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürür. Ayrıca eşi ya ebeveyni sigortalı çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aranan şartlara yer verilmiştir. İşte SGK sağlık hizmetleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili bilinmesi gerekenler…

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ‘Genel Sağlık Sigortası (GSS)' de hayatımıza girdi. Sigortalı çalışanlar iş veren tarafından ödenen SGK prim ödemesi sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanırlar. Yani hem emelilik primleri dolar hem de sağlık hizmetlerini kullanırlar. Çalışmayanlar ise toplam 30 gün genel sağlık sigortası(GSS) prim ödemesi koşulu ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

EŞ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIKTAN YARARLANMA DURUMLARI

Bakmakla yükümlü olunan eş, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor, isteğe bağlı sigorta ödemesi yapmıyor ve emekli aylığı bulunmuyorsa eşinin sigortası ile sağlık haklarından yararlanabilir.

Bakmakla yükümlü olunan çocuklar, liseden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl daha sağlık hizmetlerini kullanabilirler. 120 gün süre ile sağlıktan yararlanabilmek için öğrencilerin lise ve dengi okullarından mezun olmaları ile birlikte diplomalarını genel sağlık sigortası müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor.

İŞTEN AYRILANLARIN KAÇ GÜN DAHA SAĞLIKTAN FAYDALANABİLİR?

İşten kendi rızası ile ayrılanların ya da işten çıkarılanların eğer çıkış yapılan tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi yapılmışsa 100 gün doktor muayenesi ve eczane hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. İstenen prim gün sayısı doldurulmamışsa bu süre 10 güne kadar kısalır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER (KOŞULSUZ) YARARLANABİLİR?

– 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,

– Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,

– Trafik kazası halleri,

– Acil haller,

– İş kazası ile meslek hastalığı halleri,

– Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,

– Yetim aylığı alan çocuklar

İLGİLİ HABER SGK hizmet dökümü nasıl alınır? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü...