Kişi başına 1.217 dolar fakirleşeceğiz

Yeni Ekonomi Programı (YEP) yaşanan ancak hiçbir şekilde ifade edilmeyen ekonomik krizin adeta kanıtı oldu.

YEP hedeflerine göre, 2017 yılında 851 milyar dolar olan Türkiye'nin milli geliri 2018'in sonunda 763 milyar dolara, kişi başına düşen gelir ise 10.602 dolardan 9.385 dolara gerileyecek. Yaşanmadığı söylenen kriz yüzünden ülke ekonomisi 88 milyar dolar küçülürken, kişi başına 1.217 dolar birden fakirleşeceğiz. Üstelik dolar kuru çok düşük tutulduğu için gerçek küçülme ve fakirleşme çok daha büyük boyutlara ulaşacak.

YEP hedef ve tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalar, AKP iktidarının dolar kurunu gerçekten çok üzen rakamlara dayandırdığını da ortaya koydu. YEP'e göre, halen 6.30 TL civarında seyreden dolar kuru, 2018'de yıllık ortalama olarak 4.90'a kadar düşecek. YEP'e göre dolar kuru 2019'da 5.59 TL, 2020'de 6 TL ve 2021'de 6.20 TL olacak.

İLACA ZAM GÖRÜNÜYOR

YEP hedeflerinde yer alan 60 milyar dolarlık kamu tasarrufu da vatandaşa yeni yüklerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Özellikle sosyal güvenlik sisteminden sağlanması planlanan 10.1 milyar liranın bir bölümünün vatandaşın ödediği ilaç, muayene ve katılım paralarının artırılması yoluyla elde edilmesinden kaygı duyuluyor.

YEP'te mega-altyapı projelerinin doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansmanla hayata geçirileceği ifadesi yer aldı. Buna göre, başta Kanal İstanbul olmak üzere bundan sonra gerçekleştirilecek büyük projeler yerli firmalara değil, finansmanını da kendi getiren yabancı firmalara teklif edilecek. Dolayısıyla Kanal İstanbul gibi stratejik önemi olan projelerde söz sahibi yabancı şirket ve ülkeler olacak.

İşsizlik, enflasyon yoldan çıkacak

3 Ağustos'ta yani bundan 48 gün önce bir televizyon programında konuşan Bakan Albayrak enflasyonla ilgili olarak, “2019 yılı itibarıyla enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık” demişti. Oysa, YEP'de öngörülen enflasyon tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 20.8'e yükseltildi. 2019 tahmini yüzde 6'dan yüzde 15.9'a, 2020 hedefi ise yüzde 5'ten yüzde 9.8'e yükseltildi.

Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi bekleniyor. YEP'e göre işsizlik çift haneye demirledi. Programda işsizlik tahmini 2018'de yüzde 11.3, 2019'da yüzde 12.1, 2020'de yüzde 11.9, 2021'de ise yüzde 10.8 olarak belirlendi.

İşsizlik kriz yılı 2001'de yüzde 10.6 seviyesindeydi. İki yılda işsizlikte ciddi bir artış tahmin edilirken, beklentiler 2019 sonuna kadar yaklaşık 800 bin kişinin daha işsiz kalacağını gösteriyor. Diğer yandan ekonomide daralma beklentisi olan hükümet 2021'e kadar 2 milyon 275 bin yeni istihdam sağlanacağı beklentisi ile de çelişki yarattı. 2018 yıl sonunda istihdam oranının yüzde 47.2 olacağı tahmin edilen programda 2019'da da istihdam oranının değişmeyeceği öngörüldü.