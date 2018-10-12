Kriz yok ama genelgesi var!

90 maddelik tasarruf genelgesi yayımlandı. Önümüzdeki iki yılda zorunlu haller dışında kamu binası alınmayacak. Makam aracı isteyen kurumlar form doldurarak başvuru yapacak.

Hükümet her fırsatta Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürse de alınan önlemler kriz dönemi tedbirlerini anımsatıyor. Son olarak dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamunun harcamalarında kesintiye gidileceği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı devlet harcamalarının önümüzdeki dönem yol haritasını gözler önüne koyan, ‘2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' genelgesini yayımladı.

90 maddelik yeni Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre kamu harcamalarında aciliyeti olan yatırımlara öncelik verileceği bildirildi. Genelgeye göre kamu-özel sektör işbirliklerinde sınırlamaya gidilecek. Yüzde 75'i biten hastane inşaatlarının tamamlanmasının ön görüldüğü genelgede, zorunlu haller dışında kamu binası alınmayacağı vurgulandı. Genelgeye göre, makam arabası almak isteyenler ise form doldurarak başvuruda bulunacak. Sürdürülebilir büyümeye vurgu yapılan planda, kamu harcamalarında tasarruf, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak gibi önlemler öne çıktı.

GENELGEDE NELER VAR

– GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerine öncelik verilecek.

– Kamu-özel sektör işbirliği zayıflayacak.

– 2019 yılında temeli atılmış projeler devam edecek.

– Demiryolu sektöründe öncelikli hatlarda tasarrufa gidilmeyecek.

– Sağlık yatırımlarında Yüzde 75'i bitmiş hastaneler tamamlanacak.

– Zorunlu haller dışında yeni bakanlık ve valilik binası kiralanmayacak satın alınmayacak.

– Taşıt almak isteyenler talep formu dolduracak. Talep formunda olası maliyet hesaplaması istenecek.

Cumhurbaşkanlığı bütçesine yüzde 233 zam yapıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı bütçesi bu yıla göre 3.3 kat, diğer bir ifadeyle yüzde 233 oranında artırılarak 845 milyon liradan, 2 milyar 819 milyon liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı 950 milyon lirası gelecek yıl olmak üzere önümüzdeki 3 yılda 2 milyar 610 milyon liralık inşaat ve benzeri amaçla yatırım harcaması yapacak. Bu tutar, dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için açıkladığı 1 milyar 370 milyon liranın yaklaşık 2 katını ifade ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ekonomi Programı'na uygun olarak hazırlanan OVMP'ye göre, önümüzdeki yılın bütçesi, bu yıl bütçesinin başlangıç ödeneğine göre yüzde 16 artarak 762 milyar liradan 885.2 milyar liraya çıkacak. 2019 bütçesinde en yüksek artış yüzde 63.6'yla faiz giderlerinde yaşanacak. Yıl başında 71.7 milyar lira öngörülen faiz ödemesi 76.4 milyar liraya, gelecek yıl ise tam 117.3 milyar liraya çıkacak. Kamu gelecek yıl yatırımları yarı yarıya azaltarak 69 milyar liradan 34 milyar liraya, mal ve hizmet alımlarını da 66 milyardan 60 milyara indirecek. Harcamalar ise 299 milyar liradan, 383 milyar liraya çıkacak.