Merkez Bankası faize ne yapacak?

Enflasyon aldı başını gidiyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın müdahale etmesini bekliyor. Faiz artırımına yüksek ihtimalle bakılırken bu artışın miktarı konusunda pek çok tahmin var. Haftaya perşembe Merkez'in faiz kararını açıklaması bekleniyor.

Ekonomi zor günlerden geçerken piyasa beklentisi faiz artırımının gerçekleşeceği yönünde. 13 Eylül’de Merkez Bankası olağan Para Politikası Kurulu’nu toplayacak. Bankanın ne kadarlık bir faiz artırımında bulunacağı konusunda görüş tahmin etmek zor. Abu Dhabi Commercial Bank Baş Ekonomisti Monica Malik dün katıldığı Bloomberg yayınında tahminlerin 300 baz puan ile 700 baz puan arasında gidip geldiğini söylüyor.

Malik, “Türk Lirası'nan toparlanması zaman alacak. Enflasyonda daha yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. Aktif bir duruş sergilenmesi gerekiyor” diyor.

‘BANKANIN MERMİSİ BİTTİ’

Paris Merkezli Credit Agricole analisti Guillaume Tresca Merkez Bankası’nın ‘mermilerinin bittiğini’ piyasanın artık yüksek bir faiz artırımı beklediğini anlatıyor. Tresca, “Piyasa beklentisi şu anda yüksek bir faiz artışı yönünde. Bizim görüşümüze göre piyasayı hayal kırıklığına uğratacaklar” diyor.

ENFLASYONDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTILAR

Merkez Bankası ise pazartesi günü açıklanan yüzde 17.90’lık ağustos ayı enflasyon verisinin ardından piyasaya yaptığı açıklamada faiz artırım sinyalini verdi. Banka (TCMB) son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini duyurdu.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.

ŞU AN FAİZ KAÇ? Şu an 1 haftalık repo faizi olarak bilinen politika faizi yüzde 17.75. Fakat Merkez Bankası son dönemde zaman zaman repo ihalesi açmayarak bankaları önceki aylarda yaptığı gibi geç likidite penceresine yönlendiriyor. Buranın faizi ise yüzde 20.75.

ERBİL: FAİZLE İLGİLİ BİR ŞEYLER OLMALI

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil geçen ay NTV canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirmişti. Erbil açıklamasında kurda yaşanan oynaklığa karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek ‘ancak bu yangın bitti diyemem. Bir takım anormal hareketler oluyorsa, akılla açıklamakta zorlanıyorsak bunun devamı olabilir.” ifadelerini kullanmıştı. Erbil faizler hakkında ise, “Faizle ilgili bir şey olmalı. Bir mali disiplin yanında para politikasında sıkılaştırma bu işin merhemidir” açıklamasında bulunmuştu.

BALİ: GEREKTİĞİNDE HER ENSTRÜMAN KULLANILABİLMELİDİR

İş Bankası genel müdürü Adnan Bali ise geçen ay katıldığı Bloomberg HT yayınında faize ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: Bu faiz konusunda iktisat ne ise bir fizik kadar pozitif değildir ama hoşumuza gitmeyebilir. Kötü örnek vereceğim yeri geliyor kemoterapi alılyorsunuz. Çok mu iyi bir şey. Faiz de böyle bir şeydir. Faizi çok istemeyebilirsiniz. Gerektiği yerde her enstrüman kullanılabilmelidir.