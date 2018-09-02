Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenine haciz geldi! Aileler sozcu.com.tr’ye açıklamada bulundu

Levent'teki MetroCity AVM'nin, X-ray cihazlarına ve yürüyen merdivenlere haciz geldi. AVM sahipleri Öztemir ve Ağım Ailesi'nin avukatı aracılığıyla sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada şirketin eski ortağı olan Seda Gengörü'ye ait bir borç sebebiyle böyle bir durumun yaşandığı ve gereken hukuki işlemin başlatıldığı belirtildi. AVM'ye ziyarete gelen vatandaşlar yangın merdiveninden katlara ulaşım sağlıyor. Bazı firma sahipleri yaşanan durumdan dolayı müşteri kaybı yaşadıklarını söylüyor.

İstanbul Levent’teki MetroCity AVM’nin yürüyen merdivenleri haczedildi. Metrocity AVM yönetiminden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamaya göre; AVM’nin eski ortaklarından Seda Gengörü’ye ait bir borç sebebiyle böyle bir durum ile karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Şirket şu an Öztemir ailesi Ağım ailesine ait.

MERDİVENLER SÖKÜLDÜ

Haciz memurları dün AVM’ye giderek yürüyen merdivenleri söktü. Asansörleri iptal etti. Elektriği kestirdi. Gelen haczin eski ortağa ait olduğunu iddia eden yetkililer gereken hukuki işlemin başlatıldığını belirtti.

20 MÜŞTERİM GİTTİ

AVM’de kuaför İşletmecisi olan İ.B yaşanan olayda birçok müşteri kaybı yaşadığını ve bugün pazar olmasına rağmen işlerini durgun olduğunu söylüyor. İ.B konuşmasında, “Dün memur arkadaşlar geldi. Tüm merdivenleri söktü. O an içeride duruma şahitlik eden 20 müşterim dışarı çıktı. Çok kötü bir görüntü oluştu. Bugün pazar olmasına rağmen işlerim kötü.” dedi.

Bir diğer işletmeci ise durumun detaylarını aktaramayacağını yönetimin bu konu ile ilgili kendilerini uyardıklarını iddia etti.

AVM sahiplerinin avukatı aracılığıyla sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada eski ortak Seda Gengörü’ye ait bir borç sebebiyle böyle bir durum yaşadıklarını ve gereken hukuki işlemin başlatıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

14.08.2018 günü Bakırköy 8. İcra Müdürlüğünün talimatına istinaden İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2017 – 159 T. Sayılı dosyasıyla şirketimiz bir Yönetim Kurulu üyesinin bir Factoring şirketine olan şahsi kefalet borcu nedeniyle şahsı için şirket merkezimize hacze gelinmiş, Alacaklı vekili ve İcra memurunca ilgi kurularak ayrı bir tüzel kişiliği olan Metrosite İnşaat Müşavirlik Hizmet ve Ticaret A.Ş. ticari ünvanlı ve bu şirketin sahibi bulunduğu İstanbul, Şişli, Büyükdere Caddesi No. 171 adresindeki Metrocity Alışveriş Merkezinde özellikle zarar vermek maksadıyla kamuya açık Alışveriş merkezinin Yürüyen merdivenleri, asansörleri ve yetmedi diyerek A blok işyeri, B ve C blok meskenlerde oturan yüzlerce Kat maliki ve Çarşı esnafının elektriğini kesmeye kalkmış bulunmaktadırlar. Türk Ceza Kanununda yazılı Mala kasden zarar verme suçuna giren ve suç teşkil eden eyleme karşı Savcılık ve Polis nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve ayrı bir tüzel kişiliği olan ve dosya borçlusu olmayan şirketimizin tapulu ve faturalı malları olan haciz yapılan malların üzerindeki haciz ve muhafaza işleminin Kaldırılması için Bakırköy İcra Mahkemelerinde gerekli başvuru ve İstihkak davaları açılmıştır.

KANUNSUZ HACİZ

Kesinlikle şirketimize ait olmayan bir borç nedeniyle haksız ve kanunsuz bir haciz uygulamasına maruz kaldığımızı ve gerekli kanuni işlemlerin yapılmakta bulunduğunu Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.