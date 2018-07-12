Moody’s’ten Merkez Bankası uyarısı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's hazırladığı global bir raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Merkez Bankası hakkında uyarılarda bulundu.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’in mevcut gelişmelerin kredi etkilerine ilişkin hazırladığı global bir raporun Türkiye ile ilgili bölümünde şu görüşler yer aldı:

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı değişiklikler Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önünde daha fazla zorluklara neden olacak gibi görünüyor

* Merkez Bankası’nın yönetim yapısındaki değişiklikler daha sıkı para politikasını izleme kararlılığını önümüzdeki günlerde güçlendirmekten ziyade zayıflatabilir

* Merkez Bankası ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlığının zarar görmesine yönelik algı yatırımcıların endişelerini artırabilir

* Merkez Bankası’nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluklar kredi negatif

* Yeni hükümetin nasıl politikalar izleyeceği belli değil

REUTERS