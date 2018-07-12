Moody’s’ten Merkez Bankası uyarısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’in mevcut gelişmelerin kredi etkilerine ilişkin hazırladığı global bir raporun Türkiye ile ilgili bölümünde şu görüşler yer aldı:
* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı değişiklikler Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önünde daha fazla zorluklara neden olacak gibi görünüyor
* Merkez Bankası’nın yönetim yapısındaki değişiklikler daha sıkı para politikasını izleme kararlılığını önümüzdeki günlerde güçlendirmekten ziyade zayıflatabilir
* Merkez Bankası ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlığının zarar görmesine yönelik algı yatırımcıların endişelerini artırabilir
* Merkez Bankası’nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluklar kredi negatif
* Yeni hükümetin nasıl politikalar izleyeceği belli değil
REUTERS