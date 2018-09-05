Nike hisselerini düşüren reklam

ABD Milli marşını okumayı reddettiği için ülkede tartışmalı bir figür olan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü oldu. Firmanın hisseleri yüzde 4 düştü, protesto için ayakkabı yakanlar oldu. Şirketin piyasa değeri 3 milyar dolar eridi.

Bir hazırlık maçında ABD milli marşını ülkedeki ırkçılığı protesto ettiği için söylemeyen Amerikan Futbolu oyuncusu Colin Kaepernick Nike'ın yeni reklam yüzü oldu.

CNBC’de yer alan habere göre; Kaepernick'in markanın reklam yüzü olmasının ardından Nike hisseleri yüzde 4 düştü. Twitter'da Nike aleyhinde kampanyalar başlatılırken Nike marka ayakkabılarını ayakkabılarını yakarak markayı protesto eden insanlar görüldü.

Nike Kaepernick'e sponsor olmasına ilişkin yaptığı açıklamada ABD'deki sosyal adaletsizliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Colin ve başka atletlerin de vurgu yaptığı sosyal adaletsizlik dikkatimizi çekti ve bizi harekete geçirdi. Toplumumuzda pozitif değişiklikler getirecek hareketleri destekliyoruz.

Nike'ın sosyal adaletsizliğe vurgu yaptığı yeni reklam projesinde LeBron James, Odell Beckham Jr., ve Serena Williams gibi isimler de bulunuyor.