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Nike hisselerini düşüren reklam

ABD Milli marşını okumayı reddettiği için ülkede tartışmalı bir figür olan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü oldu. Firmanın hisseleri yüzde 4 düştü, protesto için ayakkabı yakanlar oldu. Şirketin piyasa değeri 3 milyar dolar eridi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:35 5 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Nike hisselerini düşüren reklam
ABD Milli marşını okumayı reddettiği için ülkede tartışmalı bir figür olan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü oldu. Firmanın hisseleri yüzde 4 düştü, protesto için ayakkabı yakanlar oldu. Şirketin piyasa değeri 3 milyar dolar eridi.

Bir hazırlık maçında ABD milli marşını ülkedeki ırkçılığı protesto ettiği için söylemeyen Amerikan Futbolu oyuncusu Colin Kaepernick Nike'ın yeni reklam yüzü oldu.

Kaepernick'in reklamında şu slogan yer alıyor: Bir şeye inan. Her şeyi feda etmen gerekse bile.

Kaepernick’in reklamında şu slogan yer alıyor: Bir şeye inan. Her şeyi feda etmen gerekse bile.

CNBC’de yer alan habere göre; Kaepernick'in markanın reklam yüzü olmasının ardından Nike hisseleri yüzde 4 düştü. Twitter'da Nike aleyhinde kampanyalar başlatılırken Nike marka ayakkabılarını ayakkabılarını yakarak markayı protesto eden insanlar görüldü.

Bazı öfkeli vatandaşlar sponsorluğun duyurulmasından sonra Nike ayakkabılarını yaktılar. Fotoğraf: Twitter/Sean Clancy

Bazı öfkeli vatandaşlar sponsorluğun duyurulmasından sonra Nike ayakkabılarını yaktılar. Fotoğraf: Twitter/Sean Clancy

Nike Kaepernick'e sponsor olmasına ilişkin yaptığı açıklamada ABD'deki sosyal adaletsizliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Colin ve başka atletlerin de vurgu yaptığı sosyal adaletsizlik dikkatimizi çekti ve bizi harekete geçirdi. Toplumumuzda pozitif değişiklikler getirecek hareketleri destekliyoruz.

Başka bir ABD vatandaşı ise çoraplarını kesti. Fotoğraf: Twitter/John Clancy

Başka bir ABD vatandaşı ise çoraplarını kesti. Fotoğraf: Twitter/John Clancy

Nike'ın sosyal adaletsizliğe vurgu yaptığı yeni reklam projesinde LeBron James, Odell Beckham Jr., ve Serena Williams gibi isimler de bulunuyor.

Son güncelleme: android-time 10:4505.09.2018
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