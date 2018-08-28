Okullar açılmadan ‘zam’ zili çaldı!

Doların artışı velileri de üzecek... 15 Eylül'de ders zilinin çalmasına sayılı günler kala masraflar katlandı. Kağıt fiyatlarının artması sebebiyle 3 TL'lik defterin fiyatı 4.5 TL oldu.

Bu yıl okul formalarından tutun da, kalemlik, defter, çanta gibi kırtasiye malzemeleri döviz kurundaki yükselmeden dolayı yüzde 50 oranında zamlandı. Yeni eğitim öğretim yılında okullar, döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı zamlı açılacak. 15 Eylül'de ders başı yapacak milyonlarca öğrenci forma, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dahil tüm malzemeleri özellikle de defterini yüzde 50 oranında zamlı alacak.

MALZEMELERİN %70’İ İTHAL

Türkiye’de kırtasiye malzemelerinin yüzde 70’inin yurt dışından ithal ettiğini söyleyen İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Kırtasiye ürünlerine bu yıl yüzde 50 zam geldi geçen yıl 10 liraya sattığımız bir ürünü bu yıl 15 liraya satıyoruz. Çünkü ithalatta da bir zam oldu. Örneğin oyun hamurunu eskiden 5.50 liraya alırken şimdi 7.50 liraya alıyoruz.” dedi.

STANDART ÇANTA 35 LİRAYDI 60 LİRA OLDU

Piyasada çok sayıda Çin malı üründe olduğunu belirten Başkan Tekçe vatandaşların bu ürünlerden uzak durması gerektiğine vurgu yaparak olabildiğince yerli malına yönelinmesini söyledi. Tekçe, “Piyasada çok sayıda Çin malı var. Vatandaşlar standartlara uygun Türk malı markaları tercih etmelidirler. Örneğin sırt çantaları markaya göre değişiyor. Kanserojen madde taşımayan standart bir çanta 35 -40 lira bandındayken şu anda 60 lira bandında satılıyor. Geçen sene kalemlik 5 liraydı şimdi 7.5 lira… Kaliteli kırtasiye ürününe kesin olarak yüzde 50 zam geldi.” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu zamlara karşın vatandaşlara Türk malı ürünleri tercih etmelerini öneren Başkan Tekçe, “Biz kırtasiyeciler, esnaf odası olarak vatandaşlara arkasında TSE belgeli ürünleri almalarını tavsiye ediyoruz. Uzakdoğu’dan gelen bir markayı tercih etmiyoruz. Ancak bazı ürünlerin hammaddesi bizde yok o yüzden çoğu ürün ithal geliyor. Mesela kurşun kalemin içindeki kömürü biz dış ülkeden alıyoruz.” dedi.