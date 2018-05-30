OVM Türkiye’de enerji üretiminden çıktı

Avusturyalı enerji şirketi OMV Samsun'daki 890 MW doğalgaz santralini Bilgin Enerji'ye satarak Türkiye'de enerji üretiminden çıktı.

Avusturyalı enerji şirketi OMV Samsun’daki 890 megawatt (MW) kurulu güce sahip doğalgaz santralini Bilgin Enerji’nin bir alt kuruluşu olan Yapısan Elektrik Üretim’e satmak için anlaştı. Şirket böylece Türkiye’de akaryakıt dağıtım faaliyetlerinin ardından enerji üretim faaliyetlerinden de çıktı.

OMV tarafından yayınlanan bültende anlaşmanın mali değeri açıklanmadı. Satış işleminin Rekabet Kurumu’nun onayı ardından en geç bu yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Avusturya’nın en büyük enerji şirketi olan OMV geçen yıl da Türkiye’de sahip olduğu akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi’ni İsviçre merkezli enerji ticaret şirketi Vitol’e satmıştı.

Bilgin Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Bilgin bültende yer alan açıklamasında, “Türkiye’nin en esnek ve verimli doğal gaz santrallerinden birine sahip bu şirketin satın alınması ile birlikte kurulu gücümüzü 1760 MW’a çıkartarak pazar payımızı artırmayı ve yenilenebilir enerji üretim portföyümüzü daha dengeli ve esnek bir hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Ağırlıklı olarak yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üreten Bilgin Enerji’nin satın alma öncesinde 874 MW kurulu gücü bulunuyordu.

OMV’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre santral 2013 yılında 600 milyon euro yatırımla devreye alındı.

Bültende OMV’nin enerji satış ve ticaret birimiyle Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edeceği ifade edildi.



PETROL OFİSİNİ SATMIŞTI Avusturyalı OMV, Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Group'a satmıştı. Petrol Ofisi Türkiye'nin en büyük yakıt deposuna sahip.

REUTERS