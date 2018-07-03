Patatesimizi bize geri sattılar

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, 2 yıldır Suriye’ye ihraç edilen Türk patateslerinin depolandığını, yüksek fiyatla ithal edildiğini savundu.

NURAY TARHAN

Son günlerde gündeme damgasını vuran patates fiyatları konusunda ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Suriye'den ithal edilen patateslerin son 2 yıldır Türkiye'den gönderildiğini öne sürerek, “Stokçulara ve yandaşlara rant sağlamak amacıyla Türkiye'de patates fiyatlarının yükselmesini bekleyerek 4 bin ton ithal edildi” dedi. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

DEPOLARDA BEKLETİLDİ

“Türkiye son günlerde iç savaşın sürdüğü, 4 milyon mültecinin Türkiye'ye yerleştiği Suriye'den yapılan patates ithalatını konuşuyor. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya göre Suriye'den patates ithal etmek hem onlara yardım olacak hem de patates fiyatlarının düşmesine neden olacak. AKP'yi tanımasak biz de bunun çok masum bir girişim olduğunu, komşumuz Suriye'ye yardımın onlara destek olacağını düşünebiliriz. Ancak AKP'yi çok iyi tanıyoruz. AKP, her türlü krizi fırsata ve ranta çevirmeyi düşünen politikalar geliştirdiği için yandaşlarına çıkar sağlamada çok usta bir partidir.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini incelediğimizde Türkiye, 2017'de Suriye'ye 9.1 milyon dolar karşılığında tam 67 bin ton patates ihraç etmiş. 2018'in ilk 5 ayında ise tam 686 bin dolar karşılığında 5 bin 700 ton patates ihracatı yapmış. Türkiye'den Suriye'ye ve Irak'a taşımacılık yapan bazı nakliyecilerden elde edilen bilgilere göre, Suriye'den ithal edilen patates 2017 ve 2018'in ilk aylarında Suriye'ye ihraç edilen ve Suriye'deki depolarda tutulmuş Türk patatesidir.”

Cevaplanması gereken sorular

Okan Gaytancıoğlu, Tarım Bakanı Fakıbaba'ya şu soruları yöneltti:

1. Türkiye yıllardır patateste kendine yeterliyken ve hiç ithalat yapmamışken, siz bir Tarım Bakanı olarak üretim yetersizliğini neden öngöremediniz ve ithalata başvurdunuz?

2. Eğer Suriye'den ithal edilen patates iddia edildiği gibi Türk patatesi ise bunları Suriye'de depolayan ve Türkiye'ye satan firmalar kimlerdir?

3. Tüm bu iddialar doğru ise istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Esnafı ikiye böldü

Ülke genelinde gündeme oturan patates fiyatları Hatay esnafını ikiye böldü. Kimi esnaf fiyat artışının suni olduğunu savunurken, kimisi de fiyatın düşmsiyle ürüne ilginin azaldığını belirtti. Hataylı pazar esnafından Mehmet Salk, patates fiyatlarının seçim dolayısıyla suni gündem üzerinden artırıldığını iddia etti. Salk, “Geçen hafta suni gündem oluşturularak patates fiyatını 6-7 liraya şişirdiler. Ama patatesin fiyatı halen 3 lira, 2.5 lira, 2 lira. Hiçbir zaman 6, 7 lira olmadı” dedi. Rasim Gündüz ise “Geçen hafta 6 liraydı, tezgaha patates yetiştiremiyorduk. Şimdi 3 liraya düştü, alan yok, pazar bomboş” diye konuştu.