Sahibinden.com’a para cezası

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri'ne "aşırı fiyat uygulamak"tan 10 milyon 680 bin lira ceza kesti.

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye (sahibinden.com) aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullanması nedeniyle 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Rekabet Kurulu tarafından, “sahibinden.com”un vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “hakim durumun kötüye kullanılması” ile ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda toplanan delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

Kurulda, oy çokluğuyla şirketin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı kararına varıldı.

Bu nedenle “sahibinden.com”a 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesine oy çokluğuyla gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

AA

2000 YILINDA KURULDU sahibinden.com, 2000 yılında Aksoy Group bünyesinde hayata geçirildi. Emlak, Vasıta, Alışveriş, İş Makineleri & Sanayi, Yedek Parça-Aksesuar-Donanım & Tuning, Hizmetler, İş İlanları, Hayvanlar Âlemi, Özel Ders Verenler ve Yardımcı Arayanlar olmak üzere toplam 10 kategoride hizmet veren sahibinden.com, İstanbul ve Ankara'da bulunan 2 adet veri merkezi, 1000'den fazla sunucu ve 14.52 gb/s veri aktarım hızıyla da Türkiye'nin en gelişmiş altyapı sistemlerinden birine sahip.

DHA