Son dakika: Bankacılık hisselerinde düşüş

Piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle bankacılık hisselerinde düşüş yüzde 10'u geçerken; İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank hisselerinde devre kesiciler uygulamaya girdi.

Bankacılık endeksi saat 1159’da yüzde 11 kayıpla hareket ederken; dolar cinsi seviyesi de Kasım 2003’ten bu yana en düşükte. Devre kesicilerin uygulamaya girdiği Yapı Kredi hisseleri yüzde 12 düşüşle 1.69 lirada, İş Bankası hisseleri yüzde 13 kayıpla 3.95 lirada, Akbank hisseleri ise yüzde 11 düşüşle 5.97 lirada bulunuyor.

Endekste Halkbank yüzde 9.7, Garanti Bankası yüzde 10 civarı kayıpta.

Aynı saatte BIST-100 endeksi yüzde 4.2, sanayi endeksi ise yüzde 2.8 düşüşte.

Gedik Portföy Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Kur önümüzdeki dönemde dengelense bile bunun biraz zaman alacağı ve geriye çok hızlı gelemeyeceği endişesi ile önümüzdeki bir yıl Türkiye’de hafif seviyeli bir resesyon ve bunun bankaların tahsilatlarında görece zorluk getirebileceği kaygısının yanı sıra, bankaların bedelli sermaye artışı ihtiyacı doğacağı kaygısı bankaların merkezde olduğu bir satış dalgası yaratıyor” diye konuştu.

Karayazıcı, ihracatçı şirketlerde yüksek kurdan gelir yazılacağı beklentisinin ise, sanayi endeksinin bankalara göre görece güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Karayacızı, “Piyasada bardağın dolu olan tarafı, 10 yıllık tahvil faizleri. Uzun vadedeki belirsizliğe rağmen 10 yıllık tahvil faizlerinde dayanıklı görünüm söz konusu. 10 yıllık tahvil faizleri 2 yıllık tahvil faizine yaklaşsa ya da üzerine çıksa çok şaşırmayız. Ancak bugün 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllığa göre 350 bp daha aşağıda. Kısa vadeli enflasyon 2 yılık faizi yukarı attı. 10 yıllık tahvildeki bu durum umut veriyor” diye konuştu.

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