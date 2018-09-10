Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye 2018 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık yüzde 5.2 büyüdü. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 7.3 olmuştu. Çarşı pazardaki hayat pahalılığı 5.2'lik büyüme oranını gölgede bırakıyor.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,2 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %1,5 azalırken, sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı.

DEVLETİN TÜKETİM HARCAMASI ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu %3,9 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı %4,5 mal ve hizmet ithalatı ise %0,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %4,5 ithalatı ise %0,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 19.4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de % 19,4 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı % 36 oldu

İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde % 36,5 iken bu oran 2018 yılının ikinci çeyreğinde % 36 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %46,8 ‘den % 46,1’e düştü.