Son dakika… Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin yönetim organlarının tümüyle kayyumlara devredildiği belirtildi.

Çiftlik Bank soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank'a bağlı 3 şirkete kayyum atandığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzalı yazılı açıklamada, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAYYUMLAR GÖREVE BAŞLADI

Açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketine; Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketine ve Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133/1. maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyım olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyımlar göreve başlamışlardır” ifadelerine yer verildi.