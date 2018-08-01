Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son dakika haberlerine göre; Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde dolar 5 lirayı aştı.

Akşam saatlerinde 4,99 seviyelerine kadar çıkan dolar tarihi bir rekor daha kırarak 5 lirayı aştı.

Yüksek enflasyon ve güçlü ABD doları ile mücadele eden Türkiye’de dolar tarihi rekorunu yineledi. Dolar/TL bugün 5 TL’nin üzerine çıktı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine ilişkin endişeler, yüksek enflasyon riskinin yanı sıra dolarda küresel güçlü seyrin etkisiyle TL’nin dolar karşısındaki

değer kaybı sürüyor.

İLGİLİ HABER ABD yaptırımları doları nasıl etkiler?

Merkez Bankası (TCMB) 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL’deki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4’e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde “tereddüt etmeden” ek sıkılaştırma yapılacağı sözü verdi.