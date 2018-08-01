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Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son dakika haberlerine göre; Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde dolar 5 lirayı aştı.

Sozcu.com.tr
android-time 19:22 1 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
Son dakika haberlerine göre; Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde dolar 5 lirayı aştı.

Akşam saatlerinde 4,99 seviyelerine kadar çıkan dolar tarihi bir rekor daha kırarak 5 lirayı aştı.

Yüksek enflasyon ve güçlü ABD doları ile mücadele eden Türkiye’de dolar tarihi rekorunu yineledi. Dolar/TL bugün 5 TL’nin üzerine çıktı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine ilişkin endişeler, yüksek enflasyon riskinin yanı sıra dolarda küresel güçlü seyrin etkisiyle TL’nin dolar karşısındaki
değer kaybı sürüyor.

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Merkez Bankası (TCMB) 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL’deki değer kaybı ve  gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4’e yükseltirken, Başkan Murat  Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde “tereddüt etmeden” ek  sıkılaştırma yapılacağı sözü verdi.

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Son güncelleme: android-time 17:0931.08.2018
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