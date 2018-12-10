Son dakika… İddaa ihalesi iptal

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de ve Kamu İhale Bülteni’nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

İNTELTEK ALMIŞTI

İddaa ihalesi için tek teklifi Turkcell iştiraki İnteltek vermişti. Turkcell ve İntektel CEO'su Terzioğlu yaptığı açıklamada “İddaa için 10 yıllık 200 milyarlık cironun taahhüdünü vermiş olduk. 1 yıllık uzatma süremiz var. Mart gibi yüzde 70 ikramiyeli yeni süreci başlatmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

2004 YILINDA BAŞLATMIŞTI

Spor Toto Teşkilatı 2004 yılında İddaa oyununu başlatmıştı.

2008 yılında ihale yenilendi ve 10 yıllığına İddaa oynatma hakkı yüzde 1.4 komisyon oranı ile Turkcell iştiraki İnteltek'e devredildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 27 Kasım’da yapılan ihaleye birden fazla firmanın katılması bekleniyordu.

BRÜT İKRAMİYE ORANI ARTIRILMIŞTI

Yasa dışı bahsin önüne geçmek için çalışmalar yapan hükümet İddaa'da dağıtılan brüt ikramiye oranını yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarma kararı almıştı.

AA-sozcu.com.tr