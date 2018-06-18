Son dakika… İşsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azaldı ve 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %11,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile %17,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık azalış ile %10,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7'si tarım, %19,7'si sanayi, %7,3'ü inşaat, %55,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,4

İşgücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla %71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %33,4 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %32,4

Mart 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak %32,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak %21,9 oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM AZALDI, İŞSİZLİK ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 59 bin kişi azalarak 28 milyon 877 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak %47,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 22 bin kişi artarak 3 milyon 174 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak %9,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 55 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 44 bin kişi azalırken hizmet sektöründe 48 bin kişi arttı.