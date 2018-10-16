Termik santral ihalesi 5’inci kez ertelendi

3 Ağustos'ta açıklanan '100 Günlük İcraat Programı'nda 3 Kasım'a kadar ihalesi yapılması öngörülen Alpu Termik Santrali ve Kömür İşletmesi'nin ihalesi 5. kez ertelendi. Eskişehir'in verimli tarım arazileri üzerine yapılmak istenen santralin ihalesi 7 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.

Eskişehirlilerin korkulu rüyası haline gelen Alpu Termik Santrali ve Kömür İşletmesi ihalesi bir kez daha ertelendi. Ertelemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. 17 Ekim'de yapılacağı açıklanan ihale 7 Şubat 2019 tarihine ertelendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji Üretim Alanı'nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER:3360209, S:85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı'nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur. Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saati 07/02/2019 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.”

100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA DA VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Ağustos günü açıklanan ‘100 Günlük İcraat Programı’nda, Alpu Termik Santrali’nin 100 gün içerisinde ihaleye çıkarılması hedefleniyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın icraatları arasındaki ihale, icraat programında “12 Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu'da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılması” olarak geçiyordu.

BÖLGEDEKİ LÜLETAŞI TARİHE KARIŞACAK

Termik santralin kurulacağı alanda zengin lületaşı yatakları bulunuyor. Lületaşı, yaklaşık 50 metre derinliğinde açılan kuyulara giren işçiler tarafından çıkartılıyor.

Eskişehir'de lületaşı işlemecileri kuyulardan çıkartılan lületaşlarını işleyerek pipolar ve çeşitli hediyelik eşya yapıyor. Bunlar da başta ABD olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine satılıyor.

Kömürlü Termik Santralin yapılması ise en çok lületaşından para kazananları etkileyecek. Lületaşını çıkartanlar ve şehir merkezinde lületaşı işlemeciliği yapan sanatkarlar böyle değerli ve dünyada sadece Eskişehir'de bulunan lületaşı madeninin santral altında kalmasını istemiyorlar.