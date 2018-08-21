TIRPORT, Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

Lojistik StartUp'ı TIRPORT, Create@Alibaba’nın Unicorn adayları içinde, Türkiye'yi Çin'de temsil edecek. TIRPORT, yapılan ön elemelerde Afrika ve Ortadoğu bölgesinden de katılım yapan 400’e yakın StartUp arasından ilk 15'e girdi.

TIRPORT dijital iş modelinde (B2B); yük verenler, lojistik firmaları ve kamyoncular dijital platform üzerinden birbirlerine ulaşabiliyor. Yük veren fabrikalar, şirketler ve lojistik firmaları, devam eden lojistik operasyonlarını gerçek zamanlı ve konum tabanlı izleyebiliyorlar.

Bu yılki Create@ Alibaba Cloud Start-up yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağını Türkiye'de gerçekleştirdiklerini ifade eden Alibaba Cloud Avrupa Genel Müdürü Yeming Wang, “Bu yarışmayla birlikte, dünyanın en inovatif, dönüşümsel ve oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanıştığımız için heyecan duymaktayız” dedi.