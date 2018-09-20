Türkiye’nin zor yılı: 2019

Yeni Ekonomi Programı'na göre Türkiye ekonomisi uzun bir süre düşük büyüme ve yüksek enflasyon ile mücadele edecek. Önümüzdeki yıllar ekonomide dengelenme dönemi olarak adlandırılıyor. Bu dengelenme döneminde en olumsuz tahminler önümüzdeki yıl, yani 2019 için yapılıyor.

Hükümet Yeni Ekonomi Programını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019-2021 yılları için hükümetin ekonomik tahminlerini açıkladı. Buna göre ekonomide önümüzdeki yıl işsizliğin yüzde 12.1, enflasyonun yüzde 15.9, büyümenin ise yüzde 2.3 olması bekleniyor.

Türkiye eğer resmi tahminlere paralel yüzde 2.3 büyürse 2012 yılından bu yana ortaya çıkan en düşük büyüme olacak.

Eğer Türkiye resmi tahminlere paralel yüzde 15.9 enflasyon ile karşılaşırsa hayat pahalılığındaki artış 2018 yılına göre daha az hissedilecek fakat zaten hali hazırda çok pahalı olan mal ve hizmetler biraz daha pahalanacak.

İşsizlik ise eğer yüzde 12.1 olarak gerçekleşirse 2009’dan bu yana AKP döneminde görülen en yüksek işsizlik rakamı olacak.

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