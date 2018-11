TURYOL: Her an kontak kapatabiliriz

İstanbul Boğazı'nda günde ortalama 470 sefer yapan TURYOL kontak kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can akaryakıt maliyetlerinin son bir yılda yüzde 143 arttığını söylerken İDO gibi iç hat seferlerini durdurabileceklerini belirtti. Can, "Biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı" diye konuştu.

1 Aralık itibari ile iç hat seferlerine son verdiğini duyuran İDO'nun özelleştirilme süreci İBB Meclisi'nin 19 Kasım tarihli oturumunda tartışma yarattı. CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam konuyla ilgili soru önergesi vererek, 2011 yılında İBB Meclisi tarafından oy çokluğu ile gerçekleştirilen İDO'nun özelleştirilme sürecini anlattı. BU GEMİLERİ KİM SATIYOR? Sağlam önergesinde SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker'in köşesinde yazdığı “Her biri 2 milyon dolar olan İDO'nun durdurduğu hatlarda sefer yapan 3 gemi satışa çıkarılmış, ihaleyle falan değil. Üç geminin ortak özelliği 1997 yılında Norveç'te inşa edilmesi, üçü de TBMNM Başkanı Binali Yıldırım'ın İDO Genel Müdürlüğü sırasında hizmete girmiş olması. İDO 2011 yılında özelleştirilirken mülkiyetin İBB'de kaldığı açıklanmıştı. O halde bu gemileri kim satışa çıkardı, geliri kim alacak?” sorusuna da yer verdi. Sağlam, İDO'nun iç hatlardan çekilmesinin ve faturasını “devlete ve İBB'ye” kesmesinin hukuki ve ekonomik sonuçlarının olup olmayacağını da sordu. Soru önergesi yanıtlanmak üzere oybirliği ile İBB Meclis Başkanlığı'na havale edildi. İLGİLİ HABER İDO gemileri internette satışa çıktı “SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI” Oylamanın ardından CHP'li ve AKP'li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında söz alan TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Can, İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. TURYOL'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı. “TURYOL OLARAK HER AN KONTAK KAPATABİLİRİZ” İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can “İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz TURYOL olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu. GÜNDE 470 SEFER TURYOL, İstanbul'da Kadıköy/Haydarpaşa-Eminönü/Karaköy ve Üsküdar-Eminönü/Karaköy hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor. Ada turu ve Boğaz turu da düzenleyen firma, Çınarcık, Kocadere, Esenköy ve Armutlu ilçelerine de sefer gerçekleştiriyor.

