UBER piyasası allak bullak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından UBER araçları hızla elden çıkarılıyor. Daha doğrusu çıkarılmaya çalışıyor. Ancak alan yok. Sozcu.com.tr olarak uber aracını satışa çıkaran vatandaşlarla konuştuk. ‘Satışlarınız nasıl ilana çok talep var mı?’ dediğimizde aldığımız cevap aynı oldu: ‘İlk arayan sizsiniz”… Yani anlayacağınız 1 haftadır yayında olan ilanı ilk arayan biz olduk. VIP araçları satmaya çalışan vatandaşlar şuan hiç satışın olmadığını ve piyasanın çok kötü olduğunu söylüyor.
TAKSİCİLERDEN OY ALMAK İÇİN YAPILDI
Aracını satışa çıkaran UBER sürücüsü Arda Türk sözlerine ‘Satılmıyor’ diyerek başladı. Türk, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasının devamında “Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından satışlar tamamen durdu. Benim UBER’e kayıtlı iki aracım var. İkisinide satıyorum. Ancak ilanı arayan yok. İlk arayan siz oldunuz. Üzüldük… Ayrıca UBER’in kaldırılacağını sanmıyorum. Bunu taksicilerden oy almak için yapıyorlar. Seçimden sonra her şey düzelecek. ” ifadelerini kullandı.
Diğer bir araç satıcısı Aydın Demir ise piyasanın allak bullak olduğunu böyle giderse UBER araçlarının bedavaya verileceğini söylüyor. Demir,” Eskiden aynı aracı 160 bin TL’den satışa koyuyordum. Telefonum susmuyordu. Ancak şuan arayan yok. Siz aradınız ne yalan söyleyeyim heyecanlandım. Piyasa o derece kötü” dedi.
Bir başka satıcı ise Güliz Can… 1 haftadır ilanda olan aracı için sadece 3 kişi aramış. Güliz Hanım, ” Kimse aramıyor. Arayan da alıcı gibi değil bilgi alıp kapatıyor. Elimizde kalmasından korkuyorum. Piyasada bu araçlardan çok fazla var. ” dedi.
Yılardır UBER araçlarının iç dizaynı ile ilgilenen Öznur Kılıç susmayan telefonlarının şuan hiç aramadığını söylüyor. Öznur Kılıç,” Şuan açıkçası çekinerek çalışıyoruz. Eskiden 40 bin TL’ye aracın içerisini yapıyorduk. İşler yetişmiyordu. Şuan işler çok durdu. Hiç kimse gelip aracının içini yaptırmıyor.” diye konuştu.
Diğer bir iç dizayn firması Tarık Aytaç,” Araç yapımı durduruldu. Eskiden hemen hemen hergün dükkan dopdolu iken şuan kimse yok oturuyoruz.” dedi.