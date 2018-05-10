Yüksek kur ithal ilaç fiyatlarını da vuracak

Her yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık ilaç ithalatı yapan sağlık sektörünü, kurdaki yükseliş rekorlarının ardından ilaç bulamama endişesi sardı.

Referans fiyat sistemi ve kurda gelinen bu seviyeyle sektörde ilaç bulamama problemi yaşanacağını kaydeden Abdi İbrahim İlaç ve İlaç İşverenleri Sendikası Başkanı Nezih Barut, şunları söyledi: “İthal ilaçlarda problem olabilir. Bu kurlarla sonuna kadar dayanamaz. Devamlı zarar edilen bir şeyi sürdürmek çok zor. Ben kârların bu seviyelerde olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum. Bazı şirketler sadece ithalat yapıyor. 5 milyar dolarlık ithalat içinde biyoteknolojik ilaçlarla, kanser ve göz ilaçları ağırlıkta.” Dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nezih Barut, cari açığın 5 milyarlık kısmının ilaç sektöründen geldiğini dile getirdi. Sektörde yaklaşık 1 milyar dolarlık da ihracat olduğuna dikkat çeken Barut, “Şu anda ilaç fiyatlarında belirlenen kur oranı 2.68 Euro. Ayrıca SGK iskonto yapıyor. Bu sürdürülemez. İlaç sanayi devamlı fedakarlık yapıyor. İnşaat sektörü ile birlikte zorda olan iki sektörden biri de ilaç. Sevmeyen bu işi yapamaz” dedi.

3 MİLYARLIK YATIRIM

Bugüne kadar sektöre 3 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını kaydeden Nezih Barut, Esenyurt'taki komplekste 400 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olduğunu açıkladığı Abdi- Bio'yu 11 Mayıs'ta hizmete açacaklarını belirtti. Barut, aynı gün toplam 600 milyon TL yatırım bedelli Steril Enjektabl Onkoloji Üretim Tesisleri'nin de temelini atacaklarını sözlerine ekledi.