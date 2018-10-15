İller Bankası’ndan milyarlık gayrimenkul satışı

İller Bankası büyük çoğunluğu İstanbul ve Ankara’da bulunan 37 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı. Toplam muhammen bedeli 1 milyar lirayı aşan taşınmazlar için 1 Kasım’da ihale düzenlenecek

Devlet bir yandan tasarruf ederek kaynakları verimli kullanmaya çalışırken, bir yandan da elindeki taşınmazları satarak gelir elde etmeye çabalıyor.

Özelleştirme İdaresi, Mili Emlak ve TOKİ'den sonra yerel yönetimleri fonlayan İller Bankası da mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri elden çıkarıyor.

İstanbul, Ankara, Trabzon, Gaziantep ve Elazığ'da bulunan toplam 37 arazisini vitrine koyan İller Bankası 1 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da ihale düzenleyecek.

Satışa sunulan gayrimenkullerin en değerlisi 234 milyon lira bedelle Ankara Gölbaşı'ndaki 92 bin metrekarelik ticaret + konut alanı olurken, Çankaya'da 20 bin metrekarelik araziye 123 milyon lira, Yeni Mahalle'deki 46 bin metrekarelik araziye 167 milyon lira, yine aynı ilçedeki 41 bin metrekarelik araziye 113 milyon lira değer biçildi.

İstanbul'da satışa çıkarılan en pahalı arazi ise 110 milyon lira ile Tuzla'daki 37 bin metrekarelik ticaret + konut alanı oldu.

PEŞİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM

Açık artırma usülü satılacak taşınmazların toplam muhammen bedeli 1 milyar 102 milyon 969 bin lira.

Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanırken, vadeli satışta ise yüzde 25 peşinat alınıp 24 ay taksit yapılacak. Faiz oranı ise altı aylık Yİ-ÜFE artış oranı olacak.

Satışı yapılamayan veya satışı iptal edildiği için stokta kalan taşınmazlar 28 Aralık 2018 tarihine kadar aynı koşullarla açık satışta kalacak.

SATIŞA SUNULAN ARAZİLER VE MUHAMMEN BEDELLERİ