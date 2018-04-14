14 Nisan Sayısal Loto sonuçları | İşte MPİ Sayısal Loto çekilişi sonucu belirlenen şanslı rakamlar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlar 3 haftadır devreden büyük ikramiyenin sahibini merak ediyor. Sayısal Loto'da 3'ten fazla devir gerçekleşirse büyük ikramiye beş numara bilenlere dağıtılacak. İşte Milli Piyango 14 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Sayısal Loto’da haftalardır devir gerçekliyor 6 numara bilen bir türlü çıkmıyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 8 milyon 766 bin TL belirledi. İşte Sayısal Loto 14 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçları…

14 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

3, 11, 34, 37, 40, 43





SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI

Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Tüm çekilişler 21:15’te gerçekleşiyor ve Milli Piyango İdaresi’nin sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Milli Piyango çekilişleri ise her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleşiyor.

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