AKP’nin 40 adayından dördü eski bakan

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AKP Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı’nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı.Erdoğan'ın açıkladığı isimlerden dördünün eski bakan olduğu gözlendi. AKP, Ordu'da eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'i, Samsun'da ise eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir'i, Düzce'de ise eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruz Özlü'yü aday gözterdi. Gaziantep'te ise eski bakanlardan mevcut başkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeniden aday gösterildi.

AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski bakanlardan Hilmi Güler’i aday gösterdi. AKP’nin ilk seçimi olan 3 Kasım 2002’de Ordu’dan AKP’den milletvekili olarak Meclis’e giren Güler, 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmüştü.

FARUK ÖZLÜ, DÜZCE’DEN ADAY

65. hükümette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Faruk Özlü de Düzce’den AKP’nin belediye başkan adayı oldu.

ESKİ BAYINDIRLIK BAKANI MUSTAFA DEMİR SAMSUN’DAN ADAY

AKP’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir oldu. Demir, 60. hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı koltuğunda oturmuştu.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961’de Trabzon Şalpazarı’nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye’dir. Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.