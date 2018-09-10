Acıyıp evine aldı, canından oldu

İstanbul Şişli'de yaşayan 90 yaşındaki Amerikalı Loren Irvelle Senseman durumuna acıyarak eve aldığı Suriye uyruklu genç ve arkadaşı tarafından öldürüldü. Cinayeti işledikten sonra evi soyan Suriye uyruklu Baha Haj Hassan ve Marey El Esad ile birlikte çalıntı cep telefonunu satın alan yine Suriye uyruklu Mahmud Muaz gözaltına alınırken, çalınan eşyalar ise adreslerde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Amerika ve Suudi Arabistan’da ilaç sektöründe uzun süre çalışan Amerikalı Loren İrvelle Senseman (90) 15 yıldır İstanbul’da yaşıyordu. Amerikalı Loren İrvelle Senseman katil şüphelilerinden olan Suriye uyruklu ile Baha Haj Hassan (21) Taksim’de bir kafede tanıştı. Amerikalı Senseman, Baha Haj Hassan kalacak yeri olmadığını belirtmesi üzerine bir süre kalması için 14 Ağustos Günü Şişli İnönü Mahallesi Çimen Sokak’taki evine davet etti.

3 GÜN SONRA SOYGUN PLANI HAZIRLADI

Yaklaşık 3 gün boyunca evde kalan Suriyeli Hassan, Amerikalı Senseman’ın zengin olduğunu fark edince soygun planı hazırladı. Yaptığı plan çerçevesinde Suriyeli Baha Haj Hassan arkadaşı Marey El Esad’ı (19) 17 Ağustos Günü gece saat 23.00 sıralarında kaldığı eve davet etti. Adrese gelen Marey El Esad ile Baha Haj Hassan Amerikalı Senseman’ı bıçaklayarak öldürdü. Senseman’ın cesedini banyoya taşıyan iki şüpheli ardından evde bulunan bir miktar para, Senseman’ın cep telefonu ve antika eşyalarla birlikte bir adet bilgisayarı aldıktan sonra sabah 06.00 sıralarında adresten ayrıldı.

Apartman sakinleri Amerikalı Senseman’ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine 26 Ağustos Günü 18.00 sıralarında polise haber verdi. Olay yerine giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Senseman’ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından cep telefonu ile birlikte evde birçok eşyanın çalındığını belirleyen ekipler, Senseman’ın cansız bedenini Adli Tıp Kurumuna gönderirken, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Amerikalının adresinden iki kişinin girdiği ve bir süre sonra ellerinde valizle çıktığı belirlendi. Ekipler bir taraftan ise Amerikalının telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Amerikalının Suriye uyruklu Baha Haj Hassan ile sık sık görüşme gerçekleştirdiğini belirledi. Kimliği belirlenen Hassan’ın güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerden biri olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan takipler sonucu Baha Haj Hassan 7 Eylül Günü Esenyurt’ta gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNU ALAN DA GÖZALTINDA

Emniyette yapılan sorgulamalarda Hassan’ın, hırsızlık olayını Marey El Esad ile birlikte yaptıklarını ve Amerikalının cep telefonunu Fatih’te bir telefoncuya sattıklarını belirtmesi üzerine polis ekipleri harakete geçti. Ekipler, çalıntı cep telefonunu satın alan telefoncu

Mahmut Muaz’ı ve Marey El Esad’ı da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise Amerikalının adresinden çalınan eşyalar ele geçirildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Emniyette yapılan sorgulamalarda hırsızlık yaptıklarını kabul eden Marey El Esad ve Baha Haj Hassan cinayet konusunda birbirlerini suçladı. Yapılan işlemlerin ardından Suriye uyruklu 3 şüpheli de Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Amerikalı Loren Irvelle Sensaman’ın cansız bedeni ise Amerika Başkonsolosluğu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi.