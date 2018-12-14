ADD’den Sözcü’ye destek

SÖZCÜ Gazetesi yazarlarından Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayı Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında ‘örgüte yardım etmek’ suçundan iddianame düzenlenmesine Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Azmi Kerman tepki gösterdi.

Düzenlenen iddianamenin tüm Türkiye'yi sarstığını belirten Kerman, “Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile üç yönetici hakkında ‘FETÖ'ye yardım' davası açılmasını ve haklarında iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak istenmeleri bütün Türkiye'yi sarsmış, inandırıcı bulunmamış, kamu vicdanını yaralamıştır. Atatürk devrimlerinin yılmaz Türk aydınlanmasının yıkılmaz kalesi Sözcü Gazetesi'ne ve yazarlarına karşı yapılan FETÖ'cü suçlaması asla kabul edilemez. Batı emperyalizminin maşası Fethullahçı Terör Örgütüne karşı, tarikat ve cemaatlere karşı yıllardır yılmadan, en zor şartlarda verilen mücadele ortadadır” dedi.

SÖZCÜ GAZETESİ'NİN YANINDAYIZ

Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığına dikkat çeken Kerman, “laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak yerine Batı güdümlü bir İslam Devleti kurmak isteyenler, geçmiş yıllarda çeşitli oyunlar oynamış, ülkenin en yaşamsal kurumlarını ele geçirmişlerdi. Amaçlarına ulaşmak için Ergenekon, Balyoz… gibi davalarda, yurtseverleri hedef almışlardı. Türkiye'de medyanın büyük ölçüde bağımsızlığını yitirdiğini, iktidar yanlısı sermaye kesiminin denetimine geçtiğini biliyoruz. Böyle bir dönemde doğru gazetecilik yapan, her zaman her koşulda halkının ve gerçeklerin yanında olan Sözcü Gazetesi'nin yanındayız. Tüm kalbimizle destekliyoruz. Sözcü ve yazarları yalnız değildir. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk devrimlerini yılmadan savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.