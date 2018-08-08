Bedelli askerlik için başvurular alınmaya başlandı. Vatandaşlar 3 ay içerisinde bedelli askerlik başvurusunda bulunabilecek. Bedelli askerlik klavuzu yayınlanmıştı. Ancak klavuzu incelemek isteyemenler ve kafası karışanlar için adım adım bedelli askerlik başvurusu haberimizde.

Bedelli askerlik başvuru klavuzu asal.msb.gov.tr sitesinden yayınlandı. Başvuruların yoğun olması nedeniyle site kilitlendi adaylar “Yoğunluk sebebiyle ilgili sunucuya erişim isteğiniz sıraya alınmıştır. Lütfen, en kısa sürede tekrar deneyiniz.” uyarısı ile karşılaşıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler Askerlik Şubesi, E-Devlet ya da Konsolosluk aracılığı ile başvuru belgesi edinecek. Ardından bankaya 15 bin TL yatıracak. Başvuru belgesi ve banka dekontu Askerlik Şubesine götürülecek. Sonrasında ise adaylar Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak celp duyurusunu bekleyecek. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

Başvuruların niceliği kışlaların belirlenmesine yönelik durumu da etkileyecek. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar planlandı. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ HANGİ BANKALARDAN YAPILIYOR?

Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yaşanan yeni bir gelişmeye göre bedelli askerlik ödemeleri PTT üzerinden de yapılabilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı. PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı.

21 GÜNLÜK EĞİTİMDE HANGİ DERSLER OLACAK?

Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.