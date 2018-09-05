Af çıkacak mı? Erdoğan af hakkında ne dedi? Af çıkacak mı?

Af çıkacak mı sorusu birçok vatandaşın gündeminde. Af konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlke şu; devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur” ifadelerini kullandı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın af hakkında yaptığı açıklamalar...

Cezaevinde yakınları olanlar af çıkacak mı sorusuna cevap arıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve gündeme gelen af açıklamalarına da değindi. Peki Erdoğan af hakkında ne dedi?

ERDOĞAN’DAN AF AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af teklifi ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Kader mahkûmları meselesini anlamış değilim. Biz arkadaşlarımıza şunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim. İlke şu; devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur” ifadelerini kullandı.

“TEHDİTLERLE BİR YERE VARILAMAZ”

Pastör Brunson konusunda ABD'den yapılan açıklamalara değinen Erdoğan, tehditlerle bir yere varılamayacağını belirtti. Erdoğan, “İzmir’deki hadisede hukuki süreç devam ediyor. Bizim hukuk dışı bir talebi yerine getirmemiz mümkün değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Kusura bakmasınlar, hukuk dışı bir şey talep edilemez. Kaldı ki ABD’de yapılanlar da ortada. Örneğin Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın durumu. ABD’ye altı kez girdi çıktı, yedincisinde çıkarken tutukladılar. Hakeza, bizim finans sektöründe önemli bir devlet bankamız olarak niteleyebileceğimiz Halk Bankası’na yönelik tehditler. Bu bankamızın ABD’de şubesi bile yok. Halk Bankası’nın suçu ne, Genel Müdür Yardımcısı’nın suçu ne? Müdellel (kanıtlı) bir şey yok ortada. İzmir’deki hukuki süreci adeta yok saymaları, ‘Bize göndereceksiniz, vereceksiniz’ tarzında bir yaklaşım içinde olmaları hoş değil. Böyle tehditlerle bir yere varılamaz” diye konuştu.